Adiós a excavar en yacimientos antiguos: ahora pueden estudiarse por imagen

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha utilizado por primera vez una innovadora técnica conocida como imagen hiperespectral que ha permitido analizar los depósitos arqueo-paleontológicos del yacimiento de Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca (Burgos), sin tener que excavarlos.

El estudio, publicado en la revista Heritage, revela que mediante esta técnica se puede capturar información del terreno utilizando cientos de "colores", es decir, longitudes de onda del espectro de luz, invisibles para el ojo humano.

En combinación con algoritmos estadísticos de clasificación, la imagen hiperespectral permite diferenciar materiales aparentemente similares y generar mapas detallados de las capas de suelo en los yacimientos.

“Gracias a esta herramienta, podemos obtener nueva información sobre la composición y distribución de los sedimentos y restos arqueológicos sin alterar el contexto”, explica Alfonso Benito-Calvo, responsable científico del Laboratorio de Cartografía digital y Análisis 3D del CENIEH.

En el caso concreto del nivel TD10 del yacimiento de Gran Dolina, uno de los niveles más ricos en ocupaciones humanas del Pleistoceno medio europeo, el análisis hiperespectral ha permitido realizar una clasificación cuantitativa diferenciando espectralmente los bloques rocosos, la matriz sedimentaria y los restos fósiles, con objeto de estudiar la organización espacial del nivel y poder analizar en mayor detalle su formación.

"Hemos obtenido los datos mediante el uso de cámaras hiperespectrales en condiciones de luz natural y a diferentes distancias, lo que demuestra su gran utilidad para trabajos de campo", señala Adrián Martínez Fernández, técnico del Laboratorio de Cartografía digital y Análisis 3D del CENIEH.

Conservación patrimonial

Además de representar una herramienta valiosa para el desarrollo de investigaciones en el ámbito de la arqueología, el análisis hiperespectral también ofrece un enorme potencial en lo que respecta a la conservación y a la gestión del patrimonio cultural. Esta técnica avanzada permite llevar a cabo una documentación de los yacimientos de manera rápida, eficiente y, lo que es fundamental, sin causar daños ni alterar los materiales, es decir, de forma completamente no destructiva.

Según señala Benito Calvo, "la imagen hiperespectral (HSI) se está consolidando como una herramienta de gran utilidad no solo para registrar con precisión los datos, sino también para contribuir a la conservación y a una mejor comprensión de los contextos arqueo-paleontológicos más complejos. Esto cobra especial relevancia en lugares como el yacimiento de Gran Dolina, donde la densidad del registro y la riqueza de los hallazgos son verdaderamente excepcionales".

Referencia:

Gacía- Fernández, B. et al. Hyperspectral Image Assessment of Archaeo-Paleoanthropological Stratigraphic Deposits from Atapuerca (Burgos, Spain). Heritage. 2025