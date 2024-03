Identifican una proteína clave en la recuperación tras el ictus

La proteína PATJ desempeña un papel clave en la recuperación de las zonas del cerebro afectadas por un ictus, según un estudio liderado por un equipo de la Universidad de las Illes Balears y publicado en la revista Cell Death Discovery.

El descubrimiento abre la puerta a "acelerar la reparación del daño cerebral tras este accidente cerebrovascular, dado que no se dispone todavía de ningún fármaco eficaz para tratar las lesiones asociadas", señala Cristòfol Vives-Bauzà, investigador principal del grupo de la UIB que ha liderado este trabajo.

De acuerdo con los resultados, la importancia de la proteína PATJ recae en el hecho de que se encarga de regular la formación de nuevos vasos sanguíneos en la región lesionada tras el ictus. Esto es esencial para volver a aportar oxígeno y nutrientes a la zona del cerebro que ha quedado dañada por el ictus.

El papel clave del gen PATJ

En estudios previos, los científicos lograron identificar en 2019 el primer gen asociado al pronóstico funcional después del ictus: PATJ. La investigación se realizó mediante aproximaciones genéticas basadas en análisis comparativos del genoma humano entre pacientes de ictus isquémico que tuvieron una buena recuperación funcional con aquellos pacientes que sufrieron secuelas graves.

Desde entonces, los expertos han ampliado el trabajo a través de estudios funcionales para determinar la función del gen PATJ en el contexto de la regeneración de la lesión isquémica cerebral. Estos datos han permitido concretar el papel clave de esta proteína a la hora de regular la formación de nuevos vasos sanguíneos en la zona afectada, un proceso indispensable para regenerar la lesión cerebral.

Alrededor de 175.000 casos en España

Un ictus es la alteración repentina de la circulación de la sangre en el cerebro, ya sea debido a una obstrucción (ictus isquémico, que son la mayoría de casos) o por la rotura de una arteria cerebral (ictus hemorrágico).

Se trata de una enfermedad aguda que puede comprometer funciones cognitivas, motoras, sensitivas o emocionales. Tiene un impacto muy importante tanto en los pacientes como en los sistemas de salud, dado que es la causa principal de discapacidad y dependencia en el mundo.

En España, una persona sufre un ictus cada 6 minutos, lo que representa alrededor de 175.000 casos cada año, de los que un tercio acaban con algún grado de dependencia.

Referencia:

Medina-Dols, A., Cañellas, G., Capó, T. [et al.] "Role of PATJ in stroke prognosis by modulating endothelial to mesenchymal transition through the Hippo/Notch/PI3K axis". Cell Death Discov (2024).