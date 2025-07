La mayoría de los casos de cáncer de hígado pueden evitarse

Una comisión internacional de científicos sugiere que la mayoría de los casos de cáncer de hígado se podrían haber prevenido a través del control de variables de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas, la infección por hepatitis viral y otras afecciones producidas por disfunciones metabólicas (MASLD, por sus siglas en inglés).

El informe, publicado en la revista médica The Lancet, revela que para 2050 aumentarán un 50 % los nuevos pacientes con esta condición si no se actúa con rapidez. Por eso, ponen como objetivo reducir entre un 2 y un 5 % el número de nuevos casos anuales, lo que significaría la prevención de un total de 17 millones en todo el mundo, y de 15 millones de muertes.

Entre los distintos factores de riesgo, "el consumo de alcohol es una de las principales causas de cáncer hepático, que se solapa con el síndrome metabólico asociado a comer en exceso y que puede producir diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión arterial", contesta a SINC uno de los autores españoles de esta informe e investigador en el Hospital Clínic de Barcelona, Jordi Bruix.

Este tipo de tumor se puede prevenir si existe un mejor control sobre la hepatitis viral y políticas públicas dirigidas a combatir la obesidad y el consumo de alcohol.

Asimismo, otros como la hepatitis B, que dispone de vacuna, y la C que tiene un tratamiento efectivo, también son enfermedades para tenerse en cuenta para el desarrollo de tumores malignos. Muchas de estas afecciones se producen por contaminación alimentaria, en concreto "provocada por el hongo Aspergillus que produce aflatoxina, un potente carcinógeno capaz de inducir mutaciones genéticas específicas", asegura el médico catalán.

Por su parte, el presidente de la comisión y profesor en la Universidad Fudan (China), Jian Zhou, recuerda que el cáncer de hígado es un problema de salud creciente en todo el mundo y uno de los más complicados de tratar, "con una tasa de supervivencia a cinco años y que oscila entre aproximadamente el 5 % y el 30 %", informa.

Sin embargo, según los autores, en la mayoría de las ocasiones este tipo de tumor se puede prevenir si existe un mejor control sobre la hepatitis viral con un aumento de las vacunas para las cepa B y políticas públicas dirigidas a combatir la obesidad y el consumo de alcohol. "Actuar sobre estos factores de riesgo ayudaría reducir la incidencia de cáncer de hígado", apunta Bruix.

Impacto del metabolismo en el hígado

En el informe, los científicos resaltan que la acumulación de grasa en el hígado afecta a un tercio de toda la población mundial y representa el factor evitable cuya incidencia está creciendo más rápido después del alcohol.

La esteatosis hepática afecta a un tercio de toda la población mundial y representa el factor evitable que más rápido está creciendo después del alcohol.

En este sentido, el texto predice que, para 2050, la proporción de nuevos casos asociados a la acumulación de grasa crecerá un 11% y un 21% en los relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

"Antes se pensaba que el cáncer de hígado ocurría sobre todo en pacientes con hepatitis viral o enfermedad hepática por alcohol. Hoy en día, las elevadas tasas de obesidad están haciendo que la grasa en el hígado sea un riesgo potencial", asegura otro de los científicos participantes en la comisión y profesor en el Baylor College of Medicine (EE UU), Hashem El Serag.

Obesidad y cáncer de hígado

Además, la publicación también pronostica que la tasa de nuevos casos seguirá aumentando en Estados Unidos, Asia y Europa debido al incremento de la obesidad. En la primera de estas regiones, el 55 % de los adultos podrían tener una enfermedad vinculada a disfunciones metabólicas en 2040.

Una forma de identificar a los pacientes con alto riesgo sería introducir pruebas de detección de daños hepáticos en las practicas sanitarias habituales.

"Esto se debe a que la obesidad se asocia a síndrome metabólico con depósito de grasa en el hígado", expone a SINC el investigador catalán. "Si este depósito se inflama podría evolucionar a una enfermedad avanzada en forma de cirrosis y aumentar el riesgo de padecer cáncer", argumenta.

Según los autores, una forma de identificar a los pacientes con alto riesgo sería introducir pruebas de detección de daños hepáticos en las practicas sanitarias habituales. "Además, los políticos deberían establecer entornos alimentarios saludables mediante leyes que favorezcan impuestos sobre el azúcar y un etiquetado transparente en productos con alto contenido en grasas y sal", asegura El Serag.

Propuestas a futuro

Dado que cada vez hay más personas viviendo con cáncer hepático, existe una necesidad muy acuciante de seguir investigando, según aclara el informe de la comisión.

"Es muy importante concienciar a la sociedad sobre la gravedad del aumento en la incidencia de cáncer en el hígado", cuenta la coautora de este informe y profesora el Hôpital Beaujon (Francia), Valérie Paradis. "Con esfuerzos conjuntos y continuos, creemos que se pueden prevenir muchos casos y que tanto la supervivencia como la calidad de vida mejorarán considerablemente", añade.

Entre las medidas que destaca la comisión se encuentran: la vacunación contra la hepatitis B en países con alta prevalencia, políticas más exigentes en el etiquetado de bebidas alcohólicas, programas de sensibilización pública para la detección precoz, la formación en cuidados paliativos y que las farmacéuticas colaboren para reducir la brecha entre oriente y occidente para el acceso igualitario al tratamiento clínico contra este tipo de tumor.

El cáncer de hígado es uno de las principales factores de muerte y discapacidad, según afirma el informe. En el mundo, es el sexto más común y la tercera causa principal de mortalidad. Al menos el 40 % de los pacientes se encuentran en China, sobre todo debido a sus altas tasas de infecciones por hepatitis B. Aunque "la vacunación desde el nacimiento prevendría el desarrollo de tumores, como se ha demostrado ya en Taiwán", concluye Bruix.

