Identifican una nueva especie de abeja en Doñana

Un equipo de la Estación Biológica de Doñana (EDB-CSIC) y la Universidad de Mons ha identificado una nueva especie de abeja del género Andrena en los Pinares de Aznalcázar, en el entorno de Doñana.

El género Andrena es uno de los más diversos y numerosos, con más de 1600 especies descritas en todo el mundo. Sin embargo, su complejidad y la falta de conocimiento de las faunas locales en muchas áreas, como el sur de Europa, hace que aún quede mucho más por conocer sobre ellas.

La nueva especie fue detectada en un muestreo realizado por el equipo en las principales áreas protegidas de Doñana entre 2015 y 2021. En esta colección, se identificaron un total de 51 especies del género Andrena, incluyendo esta nueva especie nunca antes descrita, que ha sido recolectada en los Pinares de Aznalcázar. Su periodo de vuelo es muy temprano: empieza a volar a finales de enero. Además, los investigadores creen que podría estar especializada en utilizar un solo recurso floral, el gamón (Asphodelus ramosus).

Los investigadores han bautizado a esta nueva especie como Andrena ramosa. Este nombre surge de dos ideas. Primero, Thomas Wood, entomólogo inglés de la Universidad de Mons, propuso llamarla `ramosa´ por el tipo y cantidad de pilosidad que presenta la Andrena en el tercer par de patas. Por otra parte, este nombre también se ajusta a la especie de planta de la que se podría alimentar Asphodelus ramosus, según indicaron Ignasi Bartomeus y Curro Molina, de la Estación Biológica de Doñana.

Sorprendentemente, esta nueva especie tenía más similitudes con grupos de abejas del Mediterráneo oriental que del occidental

Tras los respectivos análisis, el equipo descubrió algo que no esperaban. “Sorprendentemente, esta nueva especie tenía más similitudes con grupos de abejas del Mediterráneo oriental que del occidental”, explica Bartomeus.

“Dado el gran número de especies que se cree que continúan sin ser descritas en zonas poco estudiadas del Mediterráneo, es posible que descubramos nuevas especies que ayuden a entender su distribución”, añade el investigador.

A medida que nuevas técnicas genéticas se vayan implementando, se podrá ubicar especies desconocidas y poco estudiadas con mayor precisión en el árbol filogenético.

Idoneidad del clima mediterráneo

La península ibérica tiene una gran riqueza de especies de abejas como resultado de su clima mediterráneo predominante y la diversidad de hábitats que se pueden encontrar a lo largo de todo el territorio. Curro Molina, entomólogo de la Estación Biológica de Doñana, destaca que “es paradójico que, precisamente las zonas con más diversidad de abejas, como las del clima Mediterráneo, sean las menos estudiadas”.

De hecho, Bartomeus y Molina, junto con la investigadora Ainhoa Magrach del Basque Centre for Climate Change (BC3), han fundado la asociación Abejas Silvestres, que tiene como objetivo conservar y proteger las más de 1000 especies de abejas silvestres de la península ibérica.

En su página web, se puede encontrar un mapa muy completo de las distintas especies de abejas y dónde se encuentran, así como materiales divulgativos y guías para identificarlas.

El Espacio Natural de Doñana es una zona que muestra la gran variedad de hábitats que existen en la península ibérica. Aunque se sabe que las especies endémicas de esta zona tienen una distribución muy pequeña, muchas de las especies de abejas de esta región se han descubierto tan sólo recientemente, lo que sugiere que se necesitan más estudios focalizados en esta región.

Referencia:

Wood, Molina, et al. "A new Andrena species (Hymenoptera: Andrenidae) from the overlooked Doñana Protected Areas of southern Spain". Belgian Journal of Entomology (2022)