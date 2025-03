Una hoja fósil aporta nuevos datos del ambiente donde vivieron dinosaurios en Teruel

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y la Universidad de Vigo investigan un tipo de planta que estuvo ampliamente repartida durante el Mesozoico y que aporta datos sobre los ambientes en los que vivían dinosaurios.

El estudio, publicado en la revista Diversity, ha señalado que los restos paleobotánicos hallados en Teruel corresponden a un tipo de planta de grandes proporciones del género Desmiophyllum, con hojas acintadas y con abundantes venas paralelas. Se calcula que su antigüedad comprendería entre los 100 y los 125 millones de años, es decir, desde el Cretácico Inferior hasta el Cretácico Superior.

"Estas diferencias en la edad de los yacimientos en los que se encontraron los fósiles indican que esta variedad vivió en las costas del antiguo mar de Tethys (en el sur de Aragón), durante un intervalo de al menos 25 millones de años", explica el investigador de la fundación Luís María Sender.

Las características de conservación de estas hojas muestran que se desarrollaban en los alrededores de las zonas en las que fueron enterradas.

Así, se encontraron en cauces fluviales de llanuras costeras, lagos, y pantanos cercanos a un delta y unas bahías, "lo que indica un amplio rango de paleobambientes", sostiene Josué García Cobeña, otro de los investigadores de este estudio.

Parte de la dieta de herbívoros

Los restos de Demiophyllum que se encontraron de la edad Barremiense —hace unos 120 millones de año— en Galve (Teruel), fueron en las mismas capas geológicas que restos de los dinosaurios ornitópodos de la especie Iguanadon galvensis.

Esto significa que sus hojas "constituyeron parte de la dieta de estos dinosaurios herbívoros del Cretácico Inferior", explica el director de la fundación, Alberto Cobos.

Su descubrimiento conjunto aporta información para conocer los paleoambientes en los que vivían estos animales durante el Mesozoico en el centro-este de España. De hecho, podrían servir para compararse tanto con registros fósiles de otras regiones como a nivel global, concluyen los científicos en un comunicado.

Referencia

Sender, L.M. et al. "Morphological diversity of Desmiophyllum Lesquereux fossil leaves and related palaeoenvironmental implications from the Early Cretaceous of Northeastern Spain". Diversity (2024).