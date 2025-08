Hallan la evidencia humana más antigua junto al hobbit, pero su identidad sigue siendo un misterio

En la isla indonesia de Sulawesi científicos liderados por la Universidad de Griffith (Australia) han descubierto herramientas de piedra con una antigüedad mínima de 1,04 millones de años. El hallazgo en el yacimiento de Calio, del Pleistoceno temprano o Edad de Hielo, sugiere que los primeros homínidos cruzaron aguas profundas para alcanzar esta isla mucho antes de lo que se pensaba.

El estudio, publicado hoy en la revista Nature, está dirigido por Budianto Hakim, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN), y Adam Brumm, del Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana.

El equipo liderado por Hakim excavó siete herramientas de piedra en este yacimiento, en un afloramiento de arenisca situado en un campo de maíz moderno. Durante el Pleistoceno temprano, este entorno habría albergado actividades humanas como la fabricación de herramientas y la caza, cerca de un antiguo canal fluvial.

"Este estudio amplia nuestra comprensión sobre los movimientos de los primeros humanos al este de la masa continental asiática, hacia la zona aislada de islas conocida como Wallacea. Sabemos que homínidos arcaicos llegaron a la isla de Flores, en el sur de Wallacea, hace al menos 1 millón de años, y ahora tenemos evidencia de ocupación humana en un periodo similar, si no anterior, en Sulawesi", dice a SINC Brumm.

Los artefactos encontrados en Calio son lascas de piedra con bordes afilados, desprendidas de guijarros más grandes mediante golpes controlados, probablemente obtenidos de ríos cercanos.

Movimientos humanos en la Línea de Wallace

Para datar el yacimiento, el equipo de Brumm combinó análisis paleomagnéticos de la arenisca con la datación directa de un fósil de cerdo encontrado en el mismo estrato, lo que permitió establecer una antigüedad mínima de 1,04 millones de años.

Este mismo grupo ya había documentado anteriormente la presencia de homínidos en el archipiélago de Wallacea: hace 1,02 millones de años en la isla de Flores y hace unos 194 000 años en Talepu, también en Sulawesi.

La isla de Luzón en Filipinas, al norte de Wallacea, también había arrojado evidencia de homínidos de hace unos 700 000 años.

"Este descubrimiento se suma a nuestra comprensión del movimiento de los humanos extintos a través de la Línea dd Wallace, una zona de transición más allá de la cual especies animales únicas y, a menudo, bastante peculiares evolucionaron de forma aislada", afirma el profesor Brumm.

"Es una pieza importante del rompecabezas, pero el yacimiento de Calio aún no ha producido ningún fósil de homínidos; así que, aunque ahora sabemos que había fabricantes de herramientas en Sulawesi hace un millón de años, su identidad sigue siendo un misterio", añade.

¿Quiénes eran los vecinos del hobbit?

El hallazgo del Homo floresiensis —apodado el 'hobbit'— y de fósiles similares de hace 700.000 años en la isla de Flores, también descubiertos por el equipo de Brumm, apuntan a que pudo ser Homo erectus quien cruzó la barrera marina desde el sudeste asiático continental. Aislado durante cientos de miles de años, habría experimentado un proceso de enanismo insular en este entorno único de Wallacea.

El investigador se pregunta ahora qué pudo ocurrir con Homo erectus en Sulawesi, una isla mucho más grande que Flores y con una diversidad ecológica mayor.

"Los homínidos de Flores podrían haber reducido su tamaño como una adaptación evolutiva al pequeño espacio de la isla y a los limitados recursos alimenticios, pero Sulawesi es 12 veces más grande y tiene hábitats más ricos y diversos. Quizás, si los homínidos arcaicos se aislaron en Sulawesi, no habrían sufrido los mismos cambios anatómicos extremos que vemos en los homínidos de Flores", añade Brumm.

"Sulawesi es un comodín, es como un minicontinente en sí mismo", continúa. "Si los homínidos estuvieran aislados en esta isla enorme y ecológicamente rica durante un millón de años, ¿habrían sufrido los mismos cambios evolutivos que los hobbits de Flores? ¿O habría sucedido algo totalmente diferente?".

Referencia: Budianto Hakim et al. "Hominins on Sulawesi during the Early Pleistocene". Nature (2025).