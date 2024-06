Los habitante de los Pirineos ya consumían lácteos hace 7.500 años

El análisis del contenido y el uso de las vasijas prehistóricas se ha convertido en una valiosa fuente de información sobre los patrones alimentarios y las prácticas de subsistencia de las sociedades del pasado. Una investigación realizada sobre materiales de los yacimientos oscenses de la Cueva de Chaves (Bastarás), a 640 metros de altitud en las sierras prepirenaicas, y la Espluga de la Puyascada (La Fueva), a 1300 metros, en un ambiente estrictamente pirenaico, ha revelado ahora la primera evidencia directa de consumo y procesado de productos lácteos en los Pirineos durante el Neolítico antiguo.

El trabajo lo han desarrollado prehistoriadores procedentes de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Zaragoza y químicos de la Universidad de Estrasburgo (Francia) sobre materiales depositados en el Museo de Huesca y se ha publicado en la revista Archaeological and Anthropological Sciences.

La investigación se ha llevado a cabo mediante una combinación de técnicas para la identificación de residuos orgánicos y la caracterización isotópica de ácidos grasos para determinar su origen animal, así como de datos obtenidos de la morfología y funcionalidad de la cerámica y de estudios arqueozoológicos de ambos sitios.

El análisis de los residuos orgánicos preservados en la matriz arcillosa del interior de 36 recipientes cerámicos indica que hace 7500 años los lácteos ya eran procesados y consumidos en el Pirineo Central. La correlación entre los residuos de grasa láctea y las diferentes formas de la cerámica sugiere, además, que todos los procesos (preparación, consumo y almacenamiento) se llevaron a cabo en ambos asentamientos.

Restos de cerámica de la Cueva de Chaves (izquierda) y Restos de cerámica de la Espluga de Puyascada (derecha). / R. Laborda

El resultado "cuestiona la consideración anterior de que el consumo de lácteos en los Pirineos se habría iniciado mucho más tarde", señala Nàdia Tarifa, investigadora de la Universidad de Estrasburgo y primera autora del artículo. "Siempre se ha considerado que las dinámicas sociales prehistóricas en contextos montañosos son más lentas o menos evolucionadas que en la costa. Nuestro trabajo corrobora de manera definitiva estudios faunísticos previos en ambos sitios, que ya habían apuntado la explotación láctea en estas zonas montañosas en unas fases muy tempranas del Neolítico".

El estudio muestra también cómo los productos derivados del cerdo podrían haber sido procesados o almacenados en recipientes de cerámica en ambos yacimientos, lo que indicaría la importancia de esta especie para las primeras economías ganaderas de montaña.

En contraste con los resultados para la leche, los iautores han observado también algunas variaciones entre los dos yacimientos en cuanto a la explotación de carne de rumiantes y cerdos, con predominio de los primeros en la Espluga de la Puyascada y de los segundos en la Cueva de Chaves. Estas diferencias podrían estar relacionadas con las características de los asentamientos y su entorno y con los métodos de procesamiento de la carne.

Economía mixta

También han identificado residuos de vegetales procesados, así como de resina de pino. Esta última sustancia habría sido utilizada para impermeabilizar el interior de los recipientes.

Los resultados respaldan la idea de que en el Neolítico temprano en el área pirenaica se practicaba una economía mixta basada en la agricultura y la ganadería integradas (en la que una sostiene a la otra), con rebaños de ovejas como principal fuente de carne y leche.

"Nuestros hallazgos permiten conocer mejor los hábitos de consumo y el uso tecnológico de los recursos en el Neolítico antiguo en el Pirineo y abren nuevas vías de investigación para profundizar en la comprensión de las dinámicas sociales y económicas de las sociedades antiguas, especialmente en las zonas montañosas", señala Alejandro Sierra, investigador de la UAB coautor del estudio.

Referencia

Tarifa-Mateo, N. et al. "Milk production in pottery. Evidence for various exploited resources used by the first farmers in Central Pyrenees using the morphological, chemical and stable carbon isotopic composition of organic residues from ceramic vessels", Archaeological and Anthropological Sciences, 2024