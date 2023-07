Las fuentes y alcantarillas influyen en la presencia de mosquitos en las ciudades

Un estudio realizado por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), junto a la Universidad de Granada (UGR), el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública y la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha revelado cómo las características ambientales y la estructura de los sistemas de alcantarillado y de las fuentes ornamentales influyen en la presencia de mosquitos nativos e invasores, como el mosquito tigre.

La investigación, que se basó en datos recopilados entre 2015 y 2019 en la ciudad de Barcelona, destaca que las fuentes sin sistema de recirculación de agua, las temperaturas moderadas y la acumulación de agua en el alcantarillado se relacionan con un aumento de las poblaciones de mosquitos en las áreas urbanas.

Los investigadores estudiaron la presencia de larvas de tres especies de mosquitos en infraestructuras de agua, como alcantarillas y fuentes ornamentales, de los diez distritos de Barcelona.

Las especies estudiadas fueron el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), el mosquito común (Culex pipiens) y la especie Culiseta longiareolata.

Durante el periodo de estudio, se realizaron más de 230.000 visitas a 31.000 imbornales (elementos de saneamiento que trasladan el agua de escorrentía al sistema de alcantarillado) y más de 1 800 inspecciones a 152 fuentes ornamentales de Barcelona.

Los resultados determinaron que los mosquitos utilizaban con mayor frecuencia los imbornales areneros (aquellos que acumulan más agua).

Asimismo, también se confirmó que un aumento de las temperaturas mínimas y de las precipitaciones se asocian a una mayor presencia de mosquitos en la ciudad, mientras que tanto las temperaturas muy altas como las lluvias muy abundantes contribuyen a reducir su proliferación.

Resumen gráfico de la dinámica temporal y espacial de los mosquitos en una gran ciudad mediterránea. / Science of The Total Environment.

En el caso de las fuentes, se observó que los mosquitos colonizaban sobre todo aquellas que no presentan sistemas para la recirculación de agua y que poseen vegetación a su alrededor.

Frenar la reproducción

Actualmente, la ASPB ha iniciado un programa que modifica la estructura de los imbornales areneros para prevenir la acumulación de agua y evitar así que los mosquitos los utilicen para reproducirse. También ha constatado que el uso de tratamientos larvicidas puede ser efectivo para reducir la presencia de larvas en esos espacios.

En concreto, el Bti es un larvicida biológico que actúa de manera selectiva sobre estas, ofreciendo una alternativa segura y respetuosa con el medio ambiente.

Estos tratamientos han demostrado una disminución significativa de la presencia de mosquitos en los imbornales tratados. Sin embargo, son medidas que deben repetirse periódicamente, ya que los mosquitos vuelven a aparecer una vez transcurridos 10 a 25 días desde la aplicación del larvicida.

El autor senior del estudio, Tomás Montalvo, señala que "los programas de vigilancia y control de mosquitos requieren este tipo de evaluaciones que permiten poner en valor las evidencias para mejorar la gestión y la salud de las personas mediante una estrategia One Health" (que considera que hay una sola salud que aúna las dimensiones humana, animal y ambiental).

Este hallazgo resalta la necesidad de monitorear y programar de forma adecuada los tratamientos larvicidas para lograr un control efectivo y sostenible de estos insectos, mediante la identificación de las infraestructuras con un mayor riesgo de colonización.

La autora principal del estudio e investigadora de la EBD-CSIC Martina Ferraguti afirma, por su parte, que "estos resultados proporcionan una valiosa información para comprender cómo la estructura de nuestras ciudades influye en la presencia de los mosquitos y cómo con pequeñas actuaciones podemos reducir sus poblaciones". Al comprender mejor los factores y procesos que los afectan en áreas urbanas, "podemos trabajar en el desarrollo de estrategias efectivas para controlar las poblaciones y reducir el riesgo para la salud pública", añade.

Además, este estudio destaca la importancia de una colaboración estrecha entre la comunidad científica, las autoridades de salud pública y los ciudadanos para abordar este tipo de problemas de las ciudades.

Referencia:

Ferraguti, M. et al. "Spatial distribution and temporal dynamics of invasive and native mosquitoes in a large Mediterranean city". Science of The Total Environment(2023)