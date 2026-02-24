Una fosa común de la Edad de Hierro muestra un episodio de violencia dirigida a mujeres y niños

Una fosa común de la Edad de Hierro en Gomolava (Serbia) expone un asesinato en masa de mujeres y niños. Este hallazgo, descrito en Nature Human Behaviour, sugiere un cambio en los sistemas de poder regionales y ofrece nuevas teorías sobre la forma en que la violencia colectiva remodelaba las relaciones sociales y estructuras jerárquicas del momento.

Según cuenta a SINC la coautora del trabajo y genetista de la Universidad de Copenhague, Miren Iraeta – Orbegozo, este yacimiento revela que la violencia masiva no se limitaba a los campos de batalla. "Atacar a mujeres y niños era una estrategia empleada para romper las líneas familiares y desestabilizar el tejido social", informa.

En este sentido, al impedir que las nuevas generaciones tuviesen un futuro, se anulaba la continuidad del grupo. En un contexto previo a la modernidad, donde existía mucha competencia por tierras y recursos, esta forma de violencia pudo ser una vía para imponer dominio absoluto.

"No usamos la palabra 'genocidio' por ser un término contemporáneo con connotaciones de intencionalidad difíciles de probar, aunque su función y el resultado son similares: acabar con una parte específica del grupo y frenar su continuidad", opina la experta.

Un asesinato "caótico"

Junto a su compañera e investigadora de la Universidad de Edimburgo, Linda Fibiger, analizaron los restos de 77 personas enterradas; y de todas ellas, 51 eran niños o adolescentes. También, determinaron el sexo biológico de 72 individuos y concluyeron que la mayoría –el 71%– eran mujeres.

En su proyecto, las expertas identificaron lesiones en la cabeza junto con heridas defensivas y otras ocasionadas por proyectiles.

"No fue un combate cuerpo a cuerpo ni una ejecución sistemática donde todos tienen la misma lesión", expone Iraeta – Orbegozo. "La diversidad de los impactos sugiere un escenario caótico, y que las heridas se localizasen en la parte superior de la nuca indica que los atacantes podrían haber golpeado desde una posición elevada, quizás a caballo", argumenta la experta.

El análisis genético mostró que la mayoría de las personas asesinadas no estaban relacionadas entre sí; y un estudio de isótopos indicó orígenes y dietas nutricionales diferentes, por lo que no pertenecían a una único asentamiento.

Asimismo, las investigadoras demostraron que no existía parentesco biológico entre las víctimas, a excepción de una madre que fue enterrada con sus dos hijas.

Plan de entierro. / Sara Nylund

Estudiar el uso de la violencia

La experta precisó que no conocen la procedencia de los asesinos, aunque habla de un contraste fascinante en sus hallazgos. "La violencia de las muertes fue extrema pero el entierro fue relativamente cuidadoso y respetuoso. Se invirtió mucha energía y recursos: hay cerámica, trabajos metalúrgicos y restos animales", expresa.

Las fosas comunes suelen ser una fuente relevante para examinar las diferentes tradiciones, sistemas políticos y el empleo de violencia en el pasado. Concretamente, Gomolava –en el norte de Serbia– era un punto de encuentro entre diferentes culturas.

A principios de la Edad de Hierro, las comunidades colindantes experimentaron cambios en su organización territorial, lo que convierte a este yacimiento en una fuente de información valiosa para examinar los conflictos de la época. "Había mucha movilidad y convivían grupos seminómadas, sedentarios y agrícolas", describe la experta.

Las autoras señalan limitaciones en su trabajo, incluida la preservación parcial de los restos y la necesidad de confiar en un subconjunto de individuos para los análisis genéticos. Se necesitan comparativas en otros lugares para comprender la movilidad, los lazos comunitarios y la violencia vista en este periodo.

Referencia:

Fibiger. L. et al. A large mass grave from the Early Iron Age indicates selective violence towards women and children in the Carpathian Basin. Nature Human Behaviour. 2025