Fallece Biruté Galdikas, pionera en el estudio de los orangutanes y última discípula de Leakey

La primatóloga Birutė Galdikas falleció el 24 de marzo de 2026 a los 79 años, dejando tras de sí una de las trayectorias más influyentes en la investigación y conservación de los grandes simios. Considerada la mayor experta mundial en orangutanes, dedicó más de medio siglo a su estudio en libertad en las selvas de Borneo.

Galdikas fue la última superviviente de las llamadas "trimates", el grupo de investigadoras impulsado por Louis Leakey que también integraron Jane Goodall y Dian Fossey. Su trabajo conjunto revolucionó la primatología al trasladar el estudio de los grandes simios a su hábitat natural.

Más de 50 años en la selva

En 1971, Galdikas se instaló en el Parque Nacional Tanjung Puting, en Indonesia, donde fundó un campamento de investigación que se convertiría en referencia mundial. Desde allí llevó a cabo el estudio de campo más prolongado jamás realizado con orangutanes, documentando su comportamiento, ecología y complejas relaciones sociales.

Sus investigaciones contribuyeron a cambiar la percepción científica de estos animales, evidenciando su inteligencia, capacidad de aprendizaje y vínculos sociales. Paralelamente, fundó la organización Orangutan Foundation International, desde la que impulsó programas de conservación y rehabilitación.

A diferencia de otras figuras más mediáticas, Galdikas permaneció gran parte de su vida en el terreno, en contacto directo con los animales y los ecosistemas que estudiaba.

Dian Fossey, Jane Goodall y Biruté Galdikas (de izquierda a derecha) / Instituto Jane Goodall

Denuncia de la deforestación

Además de su labor científica, fue una firme defensora de la conservación de los bosques tropicales. Denunció de forma reiterada el impacto de la deforestación, especialmente por la expansión del cultivo de palma aceitera, principal amenaza para los orangutanes.

En una entrevista con Agencia SINC en 2019, advirtió: "¿Cómo puede ser sostenible algo que se sustenta sobre los huesos de los orangutanes y las cenizas de los bosques?". Sus palabras reflejan una trayectoria marcada por el compromiso ambiental y la denuncia de los modelos de explotación que destruyen la biodiversidad.

Desde la Fundación Jane Goodallseñalan en un comunicado: "Biruté dedicó toda su vida a los orangutanes, convirtiéndose en su voz y su protectora. Su pasión, dedicación y coraje han salvado incontables vidas y transformado la conservación de la especie".

Un legado duradero

El fallecimiento de Galdikas cierra una etapa clave en la historia de la primatología. Como sus compañeras, a las que llamaba "hermanas", contribuyó no solo a ampliar el conocimiento científico, sino también a redefinir la relación entre humanos y otros primates.

Su legado perdura en décadas de datos científicos, en la conservación de hábitats críticos y en la conciencia global sobre la fragilidad de los orangutanes, una especie que sigue en peligro crítico de extinción.