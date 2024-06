La exposición al óxido de etileno durante el embarazo puede afectar al desarrollo fetal

Un estudio, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), aporta nuevas evidencias sobre los efectos adversos de la exposición prenatal al óxido de etileno en el desarrollo fetal. Los resultados, publicados en Epidemiology, muestran que una mayor exposición en el útero se asocia con una reducción del peso al nacer y del perímetro cefálico en los recién nacidos.

El óxido de etileno (OE) es una sustancia química utilizada en varios procesos industriales y en hospitales, conocida por sus propiedades mutagénicas y carcinogénicas. La exposición humana se produce principalmente a través de la inhalación del humo del tabaco y la contaminación atmosférica.

Los y las trabajadoras de los sectores sanitario y químico están especialmente en contacto con esta sustancia, que se utiliza habitualmente en los procesos de esterilización.

Estudios anteriores han descubierto que las mujeres con niveles más altos de OE en el trabajo durante la gestación presentaban un mayor riesgo de aborto espontáneo y parto prematuro que las que estaban menos expuestas.

Este nuevo estudio se centró en las mujeres embarazadas y los recién nacidos de la población general, en lugar de en una población específica con altos niveles conocidos de exposición. El equipo de investigación analizó los niveles de aductos (compuestos químicos) de hemoglobina de OE en la sangre del cordón umbilical de 1106 neonatos de cinco países: Grecia, España, Noruega, Reino Unido y Dinamarca.

Esta medición proporciona información válida sobre la cantidad de OE a la que estuvo expuesto el feto durante los tres últimos meses de embarazo, lo que puede ayudar a comprender mejor los posibles efectos adversos sobre el desarrollo fetal y los resultados del parto.

La importancia de los cambios políticos

El estudio utilizó datos del proyecto NewGeneris, cuyo objetivo era estudiar las exposiciones genotóxicas en el medio ambiente sobre la salud infantil mediante la medición de varios biomarcadores en la sangre del cordón umbilical.

Los resultados mostraron que los niveles medios de aductos de hemoglobina de OE en el cordón umbilical eran más elevados en las madres fumadoras que en las no fumadoras. Los niveles más altos de estos compuestos químicos se asociaron con un menor peso al nacer.

En concreto, el peso medio disminuyó en 3,30 gramos con cada aumento de 10 pmol/g en los aductos de hemoglobina. El incremento también se asoció a una disminución del perímetro cefálico.

"El perímetro cefálico reducido se ha relacionado con un retraso en el desarrollo neurológico, y un peso reducido al nacer aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y osteoporosis", señala Barbara Harding, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

El equipo no encontró evidencia de una asociación entre los niveles de aductos de hemoglobina de OE y el riesgo de ser pequeño para la edad gestacional, una condición que puede comprometer la salud del bebé a corto y largo plazo.

"Los resultados del estudio destacan la importancia de abordar la exposición al OE tanto en entornos ocupacionales como no ocupacionales. Los cambios políticos para reducir la exposición a los OE en poblaciones vulnerables, como las mujeres en edad fértil, podrían proteger la salud del feto y mejorar los resultados del parto", afirma Manolis Kogevinas, investigador de ISGlobal y autor sénior del estudio.

