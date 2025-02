Evalúan el impacto de las temperaturas de 2024 en los objetivos del Acuerdo de París

La probabilidad potencial de superar los objetivos del Acuerdo de París, que pasan por limitar el calentamiento a 1,5 °C por encima de las temperaturas preindustriales, es motivo de análisis de dos artículos publicados en la revista Nature Climate Change.

Según sus autores, se necesitarían grandes esfuerzos de mitigación climática para mantener dichos objetivos a nuestro alcance. Ambos documentos sugieren que superar los 1,5 °C de calentamiento en 2024 puede indicar que hemos entrado en un período de varias décadas de calentamiento global promedio con estos registros.

En 2015, el Acuerdo de París fijó este objetivo de límite de calentamiento que se refieren a promedios durante períodos de 20 a 30 años, con el fin de eliminar el impacto de las variaciones naturales a corto plazo del sistema climático, como El Niño.

Los modelos actuales sugieren que el umbral de calentamiento de 20 años se superará a fines de la década de 2020 o principios de la de 2030.

Observaciones climáticas y modelos

Para explorar la relación entre años cálidos aislados y tendencias de calentamiento a largo plazo, un equipo de investigación liderado por Emanuele Bevacqua del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental-UFZ (Leipzig, Alemania) combinó observaciones climáticas y modelos del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados Fase 6 (CMIP6), centrándose en modelos que representaban tendencias de calentamiento desde 1981 hasta 2014.

Al observar las tendencias históricas, los científicos sugieren que el primer año en el que las temperaturas superan diferentes umbrales de temperatura de 0,6 °C a 1 °C por encima de las temperaturas preindustriales también cae en el primer período de 20 años en el que las temperaturas promedio de un año han excedido esos umbrales respectivos.

Este patrón sugiere que la Tierra puede haber entrado en el período de calentamiento de 20 años cuando las temperaturas han superado los 1,5 °C en 2024.

Fuertes medidas de reducción de emisiones

"No importa cómo analicemos la temperatura global y su evolución en los años que vienen, que con estos nuevos estudios y todo lo que ya sabíamos hay ahora sobrada evidencia de que el objetivo más importante del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura a 1,5 ºC se ha perdido", apunta al SMC España Pep Canadell, director ejecutivo del Global Carbon Project e investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima CSIRO en Canberra (Australia).

Por su parte Anna Cabré, científica del clima asociada a la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), asegura: "Esta tendencia solo se podrá corregir con medidas extremadamente drásticas de reducción de emisiones. El otro estudio menciona que el hecho de haber permanecido 12 meses consecutivos por encima de 1,5 ºC de anomalía indica que es muy probable que ya hayamos superado el umbral de 1,5 ºC (la media de 20 años). Los estudios se basan en modelos calibrados con observaciones y variabilidad natural".

En un segundo artículo que utiliza datos de modelización de CMIP6, Alex Cannon señala que junio de 2024 fue el duodécimo mes consecutivo con temperaturas superiores a 1,5 °C y explora cómo esto puede afectar a los objetivos del Acuerdo de París.

Según los modelos existentes, las proyecciones de 12 meses de temperaturas constantes superiores a 1,5 °C tienden a ocurrir cuando ya se ha alcanzado el calentamiento a largo plazo (es decir, durante un promedio de 20 años).

Los artículos utilizan metodologías y períodos de tiempo diferentes, lo que explica algunas de las diferencias en sus resultados.

Referencia:

Emanuele Bevacqua et al. "A year above 1.5 °C signals that Earth is most probably within the 20-year period that will reach the Paris Agreement limit".Nature Climate Change.

Alex Cannon et al. "Twelve months at 1.5 °C signals earlier than expected breach of Paris Agreement threshold". Nature Climate Change.