Europa concede 46,5 millones de euros para financiar 23 proyectos de investigación en España

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer los 308 proyectos ganadores de la convocatoria europea Consolidator Grant 2023. El total de iniciativas ganadoras recibirán 627 millones de euros, las subvenciones forman parte del programa Horizonte Europa de la UE

Esta financiación apoyará a científicos y académicos "excelentes" en la fase de su carrera en la que aún pueden estar consolidando sus propios equipos independientes para llevar a cabo sus ideas más prometedoras, afirma el ERC en un comunicado.

Del total de proyectos, 23 serán desarrollados en centros de investigación y universidades españolas por científicos y científicas con entre siete y doce años de experiencia postdoctoral.

España se convierte así, por segundo año consecutivo en esta convocatoria, en el tercer país de la Unión Europea (UE-27) en número de proyectos, con una financiación total de 46,5 millones de euros, lo que supone una tasa de retorno del 9,6%.

La lista de países está encabezada por Alemania y Reino Unido, con 66 y 43 proyectos, respectivamente. Entre las personas ganadoras de esta convocatoria hay 43 nacionalidades diferentes.

Esta convocatoria ayudará en la creación de unos 1.800 puestos de trabajo para posdoctorales, estudiantes de doctorado y demás personal de las instituciones anfitrionas. La financiación por proyecto oscila entre dos y tres millones de euros.

Con respecto a la participación por géneros, cabe destacar que el 56,52% de los proyectos financiados para ser desarrollados en España serán liderados por científicas.

En cifras globales europeas, la cifra de mujeres investigadoras que liderarán sus proyectos de investigación se sitúa algo por debajo de la cifra de nuestro país, siendo del 38,6%. Por otro lado, el 35,7% de las propuestas evaluadas pertenecían a investigadoras y el 0,38% a personas con sexo no binario.

Apoyo estatal a la convocatoria

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Oficina Europea de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT), presta apoyo para la preparación de las propuestas que se presentan al ERC, a través del trabajo de sus Puntos Nacionales de Contacto.

Para la presente convocatoria se realizaron revisiones de propuestas y simulacros de entrevista en la última fase del proceso de evaluación a candidatos y candidatas a Consolidator Grant 2023.

Las investigaciones españolas seleccionadas

Ciencias Sociales y Humanidades

Joan Llull. OPIMPOL: Optimal Immigration Policy. Fundació Markets, Organizations and Votes In Economics. SH1 Ruben Durante. POLARIZE: Political polarization: causes, consequences, and solutions. Universidad Pompeu Fabra. SH1 Idoia Murga Castro. Spain On Stage: Dance and the Imagination of National Identity. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. SH5 Lucy Anne Parker. CAIR: Cocreating Actions to Improve Rationality in the health system. Universidad Miguel Hernández de Elche. SH7 Beatriz Rodriguez Labajos. DIVERSE: DIgitalisation for biocultural diVERsity and Environmental justice. Universidad Pompeu Fabra. SH7 Panagiota Kotsila. IMBRACE: Embracing Immigrant Knowledges for Just Climate Health Adaptation. Universitat Autònoma de Barcelona. SH7 Carlos Dionisio Pérez-Blanco. WaterTheft: Tackling Water Theft: Forecasting Adaptation Surprises. Universidad de Salamanca. SH7

Ciencias de la Vida

Benedetta Bolognesi. GLAM-Map: Global Amyloid Mapping: Solving Amyloid Nucleation by Deep Mutagenesis. Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya. LS2 Catherine Preece. WILD-ROOTS: From wild to crop: unravelling the impact of root domestication on drought tolerance. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. LS8 Ainhoa Martinez Medina. MIMIR: Exploring the Molecular Imprint of Microbe-Induced Plant Resistance in Plant-Associated Communities. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. LS9 Marc Güell. SCRIBE: RNA-based gene writing in human cells. Universidad Pompeu Fabra. LS9

Ciencias Físicas e Ingeniería

Xavier Ros-Otón. SSNSD: Stable solutions and nonstandard diffusions: PDE questions arising in Mathematical Physics. Universitat de Barcelona. PE1 Eleonora Viezzer. FLUC4ENERGY: Mastering fluctuations in a magnetized plasma. Universidad de Sevilla. PE2 Cristobal Pérez Cuadrado. HYDROCHIRAL: Molecular Control and Characterization of Chiral Hydrogen-bond Networks. Universidad de Valladolid. PE4 Milena Patricia Arciniegas. EVA: Tailoring Organic-Inorganic Layered Structures to Build Functional Graded 2D Nanomaterials for Advanced Nanointerfaces. Universitat Politècnica de Catalunya. PE5 Stanisa Raspopovic. DiabetManager: Revolutionizing diabetes management by combining in silico models and AI control for vagus neuroprostheses. Universidad Pompeu Fabra. PE7 Elena del Corro. TriboMed: Triboelectric energy generators for self-powered medical implants. Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. PE7 Jelena Radjenovic. ELECTROmonoLITH: Selective electrochemical separation and recovery of lithium and other metals using tailored monolith electrodes. Fundació Institut Catalá de Recerca de l'aigua. PE8 Daniel Nieto. HOT-BIOPRINTING: Holographic Optical Tweezing Bioprinting (HOTB): Towards precise manipulation of cells for artificial multi-scaled vascularized tissues/organ printing. Universidade da Coruna. PE8 Miguel Muñoz Rojo. THERMO2DEAL. THERmal MOdulators based on novel 2D mxEne materials for nearly isothermAL battery operation. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. PE8 Izaskun Jiménez-Serra. OPENS: the Onset of Prebiotic chEmistry iN Space. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. PE9 Amaia Cipitria. DORMATRIX: Engineering cancer dormancy as a collective emergent phenomenon: from matrix-enabled dormancy to collective dormancy-on-a-chip. Asociación Instituto Biodonostia. PE11 Ferry Prins. EnVision. Engineered carrier transport in nanostructured semiconductors using functional disorder. Universidad Autónoma de Madrid. PE11