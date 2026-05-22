Identifican más de 400 especies amenazadas en la nueva Lista Roja de España

Con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Congreso de los Diputados acoge la presentación oficial de la Lista Roja Nacional de España, una evaluación que recoge el riesgo extinción de más 1.500 especies.

El acto, organizado por AIZA (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) con la colaboración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) - con el Comité Español de UICN y el Centro de Cooperación del Mediterráneo (UICN Med) - ha reunido a más de 80 especialistas de organismos científicos, responsables políticos y gestores de fauna para debatir los desafíos de extinción y las estrategias de conservación en cautividad y en libertad.

Esta Lista Roja Nacional ha sido elaborada por el Grupo de Especialistas de Especies de España, constituido en febrero de 2024, y representa una de las primeras iniciativas de este tipo a nivel nacional dentro de la Comisión para la Supervivencia de Especies (CSE) de la UICN.

El proceso ha recibido el apoyo técnico del Comité Español de la UICN y de UICN Med, así como el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la inauguración del evento ha participado Vivek Menon, presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, reflejando el compromiso tanto del Gobierno español como de la comunidad científica internacional con la protección de la biodiversidad en España.

"La Lista Roja de la UICN es la herramienta más importante que guía la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Si bien a escala global las Listas Rojas siempre han servido para determinar si una especie está amenazada o no, las evaluaciones científicas rigurosas a escala nacional son fundamentales para fundamentar políticas públicas eficaces y movilizar recursos donde más se necesitan. La Lista Roja de España es un ejemplo de cómo la ciencia puede traducirse en acciones concretas para proteger el patrimonio natural", ha destacado Menon.

El encuentro ha reunido a las principales sociedades científicas españolas de conservación —Asociación Herpetológica Española, Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, Sociedad Ibérica de Ictiología, Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, y especialistas en tiburones, rayas y quimeras—.

Además, se han presentado proyectos de conservación ex situ e in situ de instituciones zoológicas de referencia como el Zoo de Barcelona, el Acuario de Zaragoza, el Zoo Botánico de Jerez, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el BIOPARC Acuario de Gijón, el Acuario Poema del Mar, el Parque Selwo y Loro Parque Fundación.

Riesgo de extinción, reto de conservación

Especies emblemáticas como la tortuga mora (Testudo graeca), la ranita de San Antón (Hyla molleri), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y el angelote (Squatina squatina) han constituido el eje de las presentaciones de hoy. Cada una representa un reto específico: pérdida de hábitat, contaminación, captura accidental en artes de pesca, o colisión con infraestructuras eléctricas.

Junto a los diagnósticos científicos, se han presentado ejemplos de intervención exitosa: la cría en cautividad del topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), el programa de conservación del salmón atlántico (Salmo salar) y el proyecto de conservación in situ-ex situ del oso pardo.

"La conservación de la biodiversidad es uno de los grandes retos del siglo XXI y esta Lista Roja Nacional, que AIZA ha impulsado en colaboración con IUCN, va a ser clave para preservar las especies más amenazadas de España en el futuro", ha declarado Javier Almunia, presidente de AIZA.

Lista Roja Nacional

La Lista Roja permite identificar el riesgo de extinción de las especies. Ello ayuda a definir cuáles son las prioridades de conservación y diseñar estrategias de intervención. La Lista Roja Nacional aplica las metodologías reconocidas internacionalmente, desarrolladas por la UICN, adaptadas a la realidad ecológica y territorial de cada país evaluando especies nativas terrestres, marinas y de agua dulce, clasificándolas según su nivel de amenaza.

En España se han identificado unas 85.000 especies de animales, hongos y plantas, cifra que representa el 54% de las especies que habitan en Europa y aproximadamente el 5% de las especies conocidas a escala mundial. Esta elevada riqueza de biodiversidad sitúa a España como uno de los países con mayor diversidad biológica del continente.

En esta primera fase de la Lista Roja Nacional se ha incluido la evaluación de 1.580 especies de estos grupos, de las cuales 428 están clasificadas como amenazadas según los criterios de Lista Roja de UICN.

"La Lista Roja debe entenderse como una herramienta dinámica de conocimiento y gestión. Continuamente se incorporan nuevas evaluaciones y se actualiza la información disponible para mejorar nuestra comprensión sobre el estado de conservación de las especies y orientar mejor las prioridades de conservación", comenta Luis Santiago Cano-Alonso, coordinador del Grupo de Especialistas de Especies de España.

La jornada de hoy ha buscado trascender el diagnóstico para abrir el diálogo sobre cómo hacer operativa la conservación: desde la investigación básica hasta la intervención directa en poblaciones silvestres, pasando por programas de cría en cautividad que generan aprendizaje científico y mantienen depósitos genéticos.

Los proyectos presentados demuestran que las instituciones españolas cuentan con la experiencia y la determinación necesarias para revertir tendencias de extinción, pero requieren un marco político y presupuestario que respalde esos esfuerzos.