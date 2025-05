Una dieta rica en fibra y carbohidratos favorece una vejez saludable en mujeres

Según una nueva investigación liderada por científicos de la Universidad de Tufts (Estados Unidos) y la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan (EE.UU.), una dieta rica en fibra y carbohidratos de alta calidad durante la edad adulta se asocia con un envejecimiento más saludable en mujeres.

El estudio, publicado recientemente en la revista científica JAMA Network Open, ha analizado los hábitos alimentarios y la salud posterior de más de 47.000 mujeres durante un periodo de más de 30 años.

Los resultados revelan que aquellas mujeres que en su etapa media de la vida consumían más carbohidratos complejos —presentes en cereales integrales, frutas, verduras y legumbres— y fibra dietética, tenían entre un 6% y un 37% más de probabilidades de envejecer de forma saludable.

En contraste, el consumo elevado de carbohidratos refinados, como los azúcares añadidos y los granos refinados, se asocia con una reducción del 13% en las probabilidades de un envejecimiento saludable.

"El objetivo era ir más allá de los efectos inmediatos de los macronutrientes y observar su impacto en la salud 30 años después", explica Andrés Ardisson Korat, investigador del Centro de Investigación en Nutrición Humana sobre el Envejecimiento Jean Mayer (HNRCA) de Tufts y autor principal del estudio. "Nuestros hallazgos sugieren que la calidad de los carbohidratos puede ser un factor clave para un envejecimiento saludable".

¿Qué es envejecimiento saludable?

El equipo define el "envejecimiento saludable" como la ausencia de enfermedades crónicas importantes, buen estado mental, y el mantenimiento de la función física y cognitiva. Solo 3.706 mujeres cumplieron con estos criterios en 2016, año final del seguimiento.

Qi Sun, profesor asociado de nutrición y epidemiología en Harvard y otro de los autores del estudio, añade: "Estos resultados se alinean con evidencias previas que vinculan el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales con una menor incidencia de enfermedades crónicas. Ahora vemos también su relación con la función física y cognitiva".

Los autores del trabajo advierten, sin embargo, de que la muestra estaba compuesta en su mayoría por mujeres blancas profesionales de la salud, por lo que será necesario confirmar los resultados en poblaciones más diversas.

Referencia:

Ardisson, A. et. al. "Dietary Carbohydrate Intake, Carbohydrate Quality, and Healthy Aging in Women". JAMA Network Open. (2025)