Descubren el papel clave de una proteína para mantener esqueleto de las células

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona han descubierto que la proteína ch-TOG es esencial para construir y mantener el esqueleto de las células y para favorecer la formación de los microtúbulos cuando la célula no se está dividiendo.

Los microtúbulos son unas fibras celulares que forman parte del esqueleto de la célula, llamado citoesqueleto. Son esenciales para que las células mantengan su forma, desarrollen sus funciones y se puedan dividir. Los microtúbulos son fibras formadas por miles de unidades de una proteína llamada tubulina y crecen en longitud, incorporando nuevas unidades de tubulina.

La investigación, que publica la revista 'Nature Communications', ha sido liderada por Jens Lüders, y ha descubierto un papel clave de la proteína ch-TOG en la iniciación de la formación de microtúbulos en la fase del ciclo celular en el que las células pasan la mayor parte del tiempo, es decir, la interfase.

Crecimiento y división celular

El ciclo celular son una serie de etapas que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas, y se conoce como interfase el período comprendido entre que una célula acaba de formarse y cuando ya está lista para dividirse.

En la interfase, el citoesqueleto sigue siendo esencial y tiene un papel muy activo en el mantenimiento de las funciones de la célula.

"El papel de la proteína ch-TOG estimulando el crecimiento de microtúbulos durante la división celular ya se había descrito con anterioridad, pero su crucial importancia en la interfase en células humanas, es decir, cuando estas no se están dividiendo, era desconocida hasta ahora. Nuestro trabajo desvela que, además de contribuir a que los extremos de los microtúbulos sigan creciendo, esta proteína también es clave para iniciar la formación de estas fibras", detalla Lüders.

Durante mucho tiempo, la comunidad científica ha considerado que la función principal de ch-TOG residía en alargar los microtúbulos, pero este trabajo respalda que ch-TOG es también clave en la iniciación y formación de nuevas fibras de microtúbulos en humanos.

"La proteína ch-TOG tiene dos regiones, una coge las moléculas de tubulina y la otra se une al microtúbulo, de manera que la proteína añade la tubulina a la fibra y así esta va creciendo. Lo que hemos podido observar es también se requieren las mismas dos regiones para que ch-TOG se una a los complejos gTURC en los centrosomas y comience a agregar tubulina, formando así una nueva fibra, desde cero", explica Aamir Ali, primer autor del artículo.

