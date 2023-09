Descubren cómo influyó el entorno en el andar de los dinosaurios, hace unos 140 millones de años

Un estudio de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Salamanca ha permitido obtener nuevos datos del histórico yacimiento de Los Corrales del Pelejón, ubicado en la localidad turolense de Galve (Teruel).

Ahora, el artículo que se publica en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ayuda a conocer cómo son las icnitas en 3D y sus orientaciones, a qué tipo de dinosaurios pertenecen y cómo era el paisaje por el que caminaron estos animales hace unos 140 millones de años. Se sabe, también, que ese entorno tuvo una gran influencia en la orientación que hoy se descubre en los rastros fósiles.

En Los Corrales del Pelejón existen más de 40 icnitas distribuidas en siete rastros. Seis de ellos pertenecen a dinosaurios terópodos (carnívoros), con tres tamaños diferentes (con longitudes de las icnitas de entre 15 y 38 cm). Hay también un único rastro con pisadas de unos 35 cm producido por un dinosaurio ornitópodo (herbívoro), posiblemente emparentado con el recientemente definido Oblitosaurus bunnueli, encontrado en Riodeva (Teruel).

En el estudio se concluye que los dinosaurios pisaron en la misma superficie y que fueron coetáneos. La superficie del lugar era de arenas muy finas acumuladas en el fondo de una laguna efímera de muy poca profundidad, desarrollada en la llanura de inundación de un río, cerca de su curso.

En estas arenas se reconocen, además, ondas dejadas por el oleaje generado por el viento, así como marcas producidas por pequeños invertebrados, y que se han identificado como típicas de estos ambientes.

La mayoría de los dinosaurios carnívoros se movían aproximadamente paralelos entre sí, pero con diferentes sentidos. Esta orientación es similar a la de las ondas dejadas por el oleaje, por lo que estos dinosaurios andaban, posiblemente, en paralelo a la orilla de la laguna. Por el contrario, el dinosaurio ornitópodo caminaba perpendicular a estos.

Asimismo, mediante diversas fórmulas matemáticas, se ha calculado que los dinosaurios se desplazaban caminando, a pesar de que este tipo de animales podía correr a grandes velocidades. En este sentido, la velocidad calculada varía entre los distintos rastros, oscilando entre 5 y 8 km/hora.

Con todo ello, lo interesante es que se puede descartar que los dinosaurios carnívoros caminaran juntos como parte de una manada, por lo que se estima que eran individuos solitarios.

Del Jurásico al Cretácico

El análisis detallado de las icnitas abre una nueva línea de investigación en torno a cómo fue el cambio de faunas en el tránsito entre el Jurásico y el Cretácico (hace unos 145 millones de años).

Las icnitas de los dinosaurios carnívoros se parecen a las icnitas del Jurásico encontradas en otras partes de Europa. Sin embargo, las icnitas de ornitópodo son más parecidas a las encontradas en la base del Cretácico europeo. Esto posibilitaría entender si hubo un cambio considerable o no en las faunas de dinosaurios entre los dos periodos.

Esta publicación forma parte de las investigaciones del Grupo de Investigación FOCONTUR y del Grupo Aragosaurus, financiados a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. Están incluidas, también, dentro de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel, con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

Referencia:

Castanera, D. et al. "Paleoecology and paleoenvironment of the Early Cretaceous theropod-dominated ichnoassemblage of the Los Corrales del Pelejón tracksite, Teruel Province, Spain". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2023).