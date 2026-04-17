El desbordamiento de un antiguo lago fue clave para formar el Gran Cañón

Cómo se formó la espectacular formación geológica del Gran Cañón, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1984, sigue siendo objeto de debate. Ahora, un nuevo estudio propone un factor más que podría haber moldeado las grandes rocas al norte de Arizona (Estados unidos): el desbordamiento de un antiguo lago hace aproximadamente 6,6 millones de años.

Esta es la conclusión del trabajo liderado por la Universidad de California (Estados Unidos), cuyos resultados sugieren que este fenómeno habría provocado que el río Colorado —que no siempre ha discurrido por la región del Gran Cañón— se abriese paso a través de él.

Según los autores, el desbordamiento del lago fue más importante que procesos como el flujo de aguas subterráneas o la erosión a la hora de determinar el curso actual del río. Los detalles del trabajo se publican en la revista Science.

"Los científicos llevan mucho tiempo debatiendo cuándo se formó el Gran Cañón y cómo llegó hasta ahí el río, y nuestro estudio contribuye a ese debate", dice a SINC John He, investigador de la universidad californiana y primer autor del trabajo.

Vacío en la historia del río Colorado

Según la evidencia geológica, el río Colorado existía en lo que hoy es el oeste de Colorado hace unos 11 millones de años; pero no discurría por el Gran Cañón por su curso actual hasta hace unos 5,6 millones de años, lo que deja un vacío significativo en la historia del río.

Una de las hipótesis principales es que varias cuencas cerradas en la formación albergaron en su día grandes lagos que se fueron llenando y desbordando gradualmente. Así unieron sistemas de drenaje en un sistema fluvial continuo que llegaba hasta el océano. Estructuras geológicas como la Formación Bidahochi, una cuenca cerca del Gran Cañón, se han propuesto como evidencia de dicho sistema de paleolagos.

En este estudio, el equipo investigador utilizó dataciones de uranio-plomo de cristales de circón procedentes de capas de ceniza volcánica y areniscas para determinar la edad y el origen de los sedimentos dentro de la Formación Bidahochi y otras áreas a lo largo del curso del río Colorado. Estos patrones de edad del circón actúan como una ‘huella dactilar’ para rastrear las fuentes de sedimentos y las conexiones fluviales a lo largo del tiempo.

Sedimentos del río Colorado

"A partir de esta prueba de geocronología, hemos encontrado evidencias de la llegada de sedimentos característicos del río Colorado a la cuenca de Bidahochi hace 6,6 millones de años. Esto significa que el río Colorado ya aportaba agua y sedimentos a la cuenca, al este del Gran Cañón, justo antes de la integración completa del sistema fluvial, cuando este alcanzó el golfo de California hace unos cinco millones de años", explica He.

Otras pruebas geológicas, como el aumento de la acumulación de sedimentos, las relaciones isotópicas de estroncio y los conjuntos de peces fósiles, indican que el agua del río Colorado fluía hacia la cuenca y la fue llenando gradualmente durante cientos de miles o más de un millón de años antes de extenderse río abajo.

Ante estos resultados, los autores creen que el desbordamiento del lago fue el proceso principal que estableció el curso del río Colorado a través del Gran Cañón. Aunque He matiza: "Los procesos que llevaron a la formación del Gran Cañón son complejos, y no estamos sugiriendo que el desbordamiento de un antiguo lago fuera el único responsable de la creación del Gran Cañón, hay otros mecanismos como el flujo de aguas subterráneas o la erosión que podrían haber desempeñado un papel secundario".

Referencia:

John He et al. Late Miocene Colorado River arrival in Bidahochi basin supports spillover origin of Grand Canyon. Science (2026).