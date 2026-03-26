La clorhexidina puede reducir las infecciones del cordón umbilical

Los cuidados del cordón umbilical son una parte clave de la higiene del recién nacido que ayuda a prevenir la infección y promueve la cicatrización saludable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 2,3 millones de recién nacidos murieron en 2023, y las cifras más altas se dan en los países de ingresos bajos y medios.

Una nueva revisión Cochrane muestra que la clorhexidina, un antiséptico de uso común y accesible, probablemente reduce las tasas de infección del cordón umbilical en cerca del 29% en los países de ingresos bajos y medios, y podría reducir las muertes de recién nacidos.

Estas prácticas varían ampliamente en todo el mundo, en función de la cultura local, la infraestructura sanitaria y los recursos disponibles.

En contextos con atención obstétrica adecuada y una mortalidad neonatal baja, las actuales guías de la OMS recomiendan el cuidado del cordón en seco, que implica mantener el muñón limpio y seco sin antisépticos. En contextos con una mortalidad neonatal más alta, las guías recomiendan la aplicación diaria de clorhexidina al 4% durante una semana.

Los investigadores revisaron sistemáticamente 18 ensayos controlados aleatorizados con 143.150 recién nacidos para evaluar si aplicar antisépticos al muñón del cordón umbilical reduce la infección, la muerte o retrasa la caída del cordón en comparación con ningún tratamiento. La revisión incluyó antisépticos como la clorhexidina al 0,4%, el alcohol al 70%, la sulfadiazina de plata y la povidona yodada.

Beneficios de la clorhexidina

Los hallazgos muestran que la aplicación de clorhexidina al cordón umbilical de los recién nacidos probablemente reduce el número de infecciones de alrededor de 87 a 62 por cada 1.000 recién nacidos y podría reducir las muertes de alrededor de 18 a 15 por cada 1.000 recién nacidos en los países de ingresos bajos y medios. Es probable que la clorhexidina también retrase en 1 o 2 días el tiempo que tarda el cordón en caerse.

Solo un estudio de un país de ingresos altos evaluó la clorhexidina. La evidencia para prevenir la infección bacteriana del cordón umbilical (onfalitis) y su efecto sobre la caída del cordón fue muy incierta, lo que significa que no se pueden establecer conclusiones para estos contextos en este momento.

"En muchas partes del mundo, los bebés todavía nacen en entornos en los que las condiciones de higiene son deficientes", dice el autor principal, Aamer Imdad, de la Universidad de Iowa. "Las intervenciones sencillas y accesibles para el cuidado del cordón umbilical pueden reducir significativamente las infecciones en estos contextos, lo que es fundamental dada la gran proporción de muertes neonatales relacionadas con una infección".

Las pruebas sobre el uso de alcohol en PIBM fueron muy inciertas para la prevención de infecciones y el tiempo hasta la caída del cordón. En los países de ingresos altos, la evidencia de certeza moderada sugiere que el alcohol retrasa la caída del cordón en unos 1,6 días, pero ningún estudio informó sobre la mortalidad o la onfalitis en estos contextos.

Adaptarse al contexto local

El cuidado del cordón en seco sigue siendo la técnica recomendada en los países con atención obstétrica adecuada y mortalidad neonatal baja.

Los autores explican que, en muchos lugares, una atención que mantenga el cordón limpio y seco puede ser suficiente, mientras que, en otros, las técnicas antisépticas pueden reducir el riesgo de infección. La clave es elegir intervenciones que coincidan con las realidades de cada familia y cada sistema de salud.

"Nuestros hallazgos respaldan ampliamente las guías actuales de la OMS, pero también subrayan un punto importante: estas intervenciones no son necesariamente soluciones universales. Los beneficios dependen en gran medida del contexto en el que nacen los bebés", afirma el profesor Zulfiqar Bhutta, autor principal del Centre for Global Child Health de Canadá y la Aga Khan University de Pakistán. "Lo que funciona mejor depende de las circunstancias locales".

Muchos estudios no compartieron datos de pacientes individuales, lo que, según los autores, habría ayudado a responder algunas preguntas restantes con mayor claridad. Un intercambio mayor y oportuno de datos podría fortalecer considerablemente la transparencia y el análisis científico a fondo para las políticas sanitarias.