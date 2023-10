Claves de la misión Psyche, lanzada para explorar un asteroide

La nave espacial Psyche de la NASA, lanzada este viernes (tras aplazarlo ayer por causas meteorológicas) en un cohete Falcon Heavy de SpaceX, viajará 3.540 millones de kilómetros desde el Centro Espacial Kennedy en Florida hasta un asteroide rico en metales, en los confines del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter.

Dejando tras de sí un resplandor azul proveniente de sus propulsores y alimentados por un par de enormes paneles solares, el orbitador utilizará su carga útil de instrumentos científicos para aprender más sobre el asteroide Psyche.

Seis datos de la misión

Estas son seis aspectos que hay que saber sobre la misión, según sus responsables:

1. Aprender más sobre el asteroide Psyche podría darnos más información sobre los orígenes de nuestro sistema solar

Con base en datos obtenidos con radares y telescopios ópticos terrestres, los científicos plantean la hipótesis de que el asteroide Psyche podría ser parte del interior rico en metales de un planetesimal, un componente básico de un planeta rocoso que nunca se formó. Es posible que Psyche haya chocado con otros cuerpos celestes de gran tamaño durante su formación inicial y haya perdido su corteza rocosa exterior.

Los seres humanos no pueden abrirse paso hasta el núcleo metálico de la Tierra, por lo que visitar Psyche podría ofrecer una ventana única a la historia de las colisiones violentas y la acumulación de materia que crearon planetas como el nuestro.

2. El asteroide también podría sugerir una historia diferente de cómo se formaron los objetos del sistema solar

Mientras que las rocas de Marte, Venus y la Tierra están llenas de óxidos de hierro, la superficie de Psyche no parece contener muchos de estos compuestos químicos. Esto sugiere que la historia de Psyche difiere de las historias habituales de la formación de los planetas.

Si se demuestra que el asteroide es material sobrante de los componentes básicos del núcleo en la formación de un planeta, los científicos aprenderán en qué se parece y se diferencia su historia de la de los planetas rocosos. Y si los científicos descubren que Psyche no es un núcleo expuesto podría resultar ser un tipo de objeto original del sistema solar nunca antes visto.

3. Tres instrumentos científicos y una investigación científica sobre la gravedad ayudarán a aclarar estas historias sobre el origen del sistema solar y más

El magnetómetro de la nave espacial buscará evidencia de un antiguo campo magnético en el asteroide Psyche. Un campo magnético residual sería una sólida evidencia de que el asteroide se formó a partir del núcleo de un cuerpo planetario.

El espectrómetro de neutrones y rayos gamma del orbitador ayudará a los científicos a determinar los elementos químicos que componen el asteroide y a comprender mejor cómo este se formó.

El generador de imágenes multiespectrales de la nave espacial proporcionará información sobre la composición mineral de Psyche, así como sobre su topografía.

El equipo científico de la misión aprovechará el sistema de telecomunicaciones para llevar a cabo la investigación científica acerca de la gravedad. Al analizar las ondas de radio con las que se comunica la nave espacial, los científicos pueden medir cómo el asteroide Psyche afecta la órbita de la nave.

Esa información les ayudará a determinar la rotación, la masa y el campo de gravedad del asteroide, ofreciendo información adicional sobre la composición y estructura del interior del asteroide.

4. La nave espacial utilizará por primera vez un sistema de propulsión muy eficiente más allá de la Luna

Impulsado por propulsores de efecto Hall, el sistema de propulsión eléctrica solar de Psyche aprovecha la energía generada por grandes paneles solares para crear campos eléctricos y magnéticos. Estos, a su vez, aceleran y expulsan átomos cargados, o iones, de un combustible llamado xenón (un gas neutro utilizado en los faros de automóviles y los televisores de plasma) a una velocidad tan alta que crea propulsión, o empuje.

El gas ionizado emitirá un resplandor azul, como en los relatos de ciencia ficción, mientras deja un rastro detrás de Psyche en el espacio. Cada uno de los cuatro propulsores de la nave espacial, los cuales funcionarán uno a la vez, ejercen la misma cantidad de fuerza que se sentiría al sostener tres monedas de 25 centavos de dólar en la palma de la mano. En el vacío sin fricción del espacio, esto hará que la nave espacial acelere lentamente y de forma continua.

Este sistema de propulsión se basa en tecnologías similares utilizadas por la misión Dawn de la NASA, pero Psyche será la primera misión de la agencia en utilizar propulsores de efecto Hall en el espacio profundo.

5. Psyche es una colaboración

La misión se basa en recursos y conocimientos de la NASA, las universidades y la industria. La investigadora principal, Lindy Elkins-Tanton, trabaja en la Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés). Al permitir la colaboración con estudiantes de todo el país, esta asociación ofrece oportunidades para capacitar a futuros líderes en instrumentos y misiones de ciencia e ingeniería, y para inspirar proyectos estudiantiles relacionados con el arte, el espíritu empresarial y la innovación. Más de una decena de otras universidades e instituciones de investigación están representadas en el equipo de la misión.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés) en el sur de California gestiona esta misión para la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington. JPL, que es administrado para la NASA por Caltech en Pasadena, California, también es responsable de la ingeniería de sistemas, la integración y las pruebas, y de las operaciones de la misión.

El Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA en el Centro Espacial Kennedy gestiona las operaciones de lanzamiento y contrató los servicios del cohete Falcon Heavy de SpaceX. El equipo de Maxar Technologies en Palo Alto, California, proporcionó el chasis de propulsión eléctrica solar —el cuerpo principal de la nave espacial— y la mayoría de sus sistemas de hardware de ingeniería.

6. Participación de la ciudadanía en la misión Psyche

La exploración espacial es para todos. La página web Participa (en inglés) de la misión destaca actividades y oportunidades, incluyendo una pasantía anual para que los estudiantes universitarios interpreten la misión mediante obras artísticas y otros trabajos creativos, así como lecciones para el salón de clases, proyectos de manualidades y videos. La información sobre cómo participar en una experiencia de lanzamiento virtual está en la página web nasa.gov/specials/virtualguest/.

Los sitios web de la misión nasa.gov/psyche y psyche.asu.edu publicarán noticias oficiales sobre el viaje de la nave espacial. La NASA y la ASU también publicarán actualizaciones periódicas en las redes sociales en Facebook, Instagram y X.

Eyes on the Solar System (Ojos en el sistema solar) de la NASA, una herramienta gratuita de visualización 3D basada en la web, rastreará la ubicación de la nave espacial en tiempo real. En la web go.nasa.gov/45k0OVY se puede ver en qué lugar del sistema solar se encuentra Psyche.

Unos dos meses después del lanzamiento, mientras el equipo realiza una verificación inicial de la nave espacial y los instrumentos científicos, la misión espera recibir sus primeras imágenes. Una vez que el equipo confirme que el generador de imágenes funciona según lo esperado, una página web publicará las imágenes sin procesar, o en bruto, que provienen directamente de la nave espacial.

Otros datos acerca de la misión

Una demostración de tecnología llamada Comunicaciones ópticas en el espacio profundo (DSOC, por sus siglas en inglés) viajará a bordo de Psyche con el fin de poner a prueba las comunicaciones láser de alta velocidad de datos que podrían ser utilizadas por futuras misiones de la NASA.

JPL gestiona el DSOC para el programa de Misiones de Demostración de Tecnología dentro de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA y para el programa de Navegación y Comunicaciones Espaciales dentro de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales de la agencia.

Psyche es la 14ª misión seleccionada como parte del programa Discovery de la NASA, a cargo del Centro de Vuelo Espacial Marshall de esta agencia en Huntsville, Alabama.