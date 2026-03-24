Los casos de tuberculosis repuntan un 8,3%, aunque siguen por debajo que en 2015

El Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra que, aunque a nivel global en 2024 se produjo un descenso del 2% en los nuevos casos, esta evolución no ha sido homogénea. En la Región Europea se ha observado un aumento de los casos en los últimos años tras la pandemia de covid, lo que indica una reactivación de la transmisión.

En España, según datos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), en 2024 se notificaron 4.270 casos autóctonos de tuberculosis, un 8,3% más que el año previo, con una tasa de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes. El 64,4% de los casos se produjo en hombres, y la mitad correspondió a personas nacidas fuera de España.

En comparación con 2015, la tasa de notificación se ha reducido un 17%. No obstante, desde 2021 se observa una tendencia ascendente y cuatro comunidades autónomas ya presentan tasas superiores a las registradas en ese año.

Como refleja la información analizada por el Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII, el incremento en la tasa de notificación fue mayor en población menor de 15 años y en personas nacidas en otro país, lo que pone de manifiesto que el manejo de esta patología se hace más complejo debido al cambio de los patrones de vulnerabilidad y a la dificultad de seguimiento de los casos, al igual que sucede en otros países de contexto epidemiológico similar.

Enfoque intersectorial

El Ministerio de Sanidad, a través de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis (DCVIHT), coordina a nivel nacional las estrategias de prevención y control de la tuberculosis. El abordaje de esta enfermedad requiere un enfoque intersectorial que integre a todos los agentes implicados en el control de la infección y la enfermedad.

En este marco, el Grupo de Gobernanza Multisectorial de la tuberculosis articula la coordinación entre instituciones a través de dos estructuras: un Comité Institucional, integrado por representantes de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III y otros departamentos ministeriales y organismos públicos; y un Comité Técnico, formado por sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil.

La actualización del Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis para el periodo 2026-2030 se alinea con los compromisos internacionales y tiene como objetivo impulsar y coordinar las actuaciones necesarias para avanzar hacia la eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública en España antes de 2030, así como reducir el estigma y la discriminación asociados a esta enfermedad.