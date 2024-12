El cambio climático provoca el colapso poblacional de una ave única en Canarias

Las Islas Canarias albergan una biodiversidad extraordinaria. Aproximadamente, un 30 % de las especies allí presentes son exclusivas o endémicas del archipiélago, es decir, no viven en ningún otro lugar del mundo.

Existen, sin embargo, múltiples factores de amenaza que ponen en peligro su supervivencia, como son las especies introducidas, la alteración y destrucción de hábitats, y el cambio climático. Y en no pocas ocasiones estos factores pueden actuar sinérgicamente acelerando la pérdida de poblaciones y especies tanto de fauna como de flora.

Una reciente investigación, liderada por la Universidad de Oviedo, ha revelado que, precisamente, el cambio climático está provocando el colapso de una población de aves única en Canarias, la tarabilla. El estudio ha sido publicado Science of The Total Environment, revista de máximo impacto en su área del conocimiento.

Juan Carlos Illera, profesor titular del área de Ecología de la Universidad de Oviedo e investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), explica que, de entre la introducción de especies foráneas, la alteración y destrucción de hábitats y la crisis climática, es precisamente este último aspecto del que menos información precisa se tiene sobre cómo modifica la distribución y abundancia de las especies endémicas de Canarias.

Nueve especies endémicas

Desde el punto de vista ornitológico, Canarias mantiene hasta nueve especies endémicas de aves, y una de ellas es la mencionada tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), que solo vive en la isla de Fuerteventura.

Esta especie es una ave de pequeño tamaño -de unos 12 gramos de peso-, que se alimenta de invertebrados. El estudio ahora publicado estimó el tamaño de población de esta especie en 2024 y lo comparó con los datos obtenidos hace casi 20 años.

"Los resultados han sido desalentadores y muy preocupantes, ya que se ha detectado la disminución de entre un 63 % y un 70 % de sus ejemplares, de acuerdo con dos métodos analíticos utilizados", comenta el profesor Illera.

Esto significa que el número de tarabillas canarias presentes en la isla en 2024 se situaría entre 4650 y 4150 individuos, según ambos métodos. La densidad de esta especie se redujo en 2024, aproximadamente, tres veces en relación con el estudio anterior.

Otras especies afectadas

Los resultados revelaron que en 2024 se necesitó una área mayor (246 km² y 514 km²) para incluir al 50 % y 75 % de los individuos de esta especie comparado con el periodo anterior (195 km² y 434 km²).

"Este colapso poblacional fue asociado con un descenso significativo de las precipitaciones ocurridas en Fuerteventura desde el primer censo de la especie realizado en 2005-2006. Las lluvias determinan el éxito reproductor en esta especie y, por tanto, el número de juveniles reclutados cada año", apunta este investigador.

"Al disminuir las precipitaciones, el número de tarabillas que se reclutan cada año no es suficiente para paliar las pérdidas de individuos adultos que se pierden de manera natural cada año", añade. Este descenso en el nivel de precipitaciones está asociado de manera directa con el cambio climático.

Además, esta caída poblacional también ha sido detectada en otras especies aviares autóctonas de Fuerteventura como los bisbitas camineros o las currucas tomilleras, que también se alimentan de invertebrados.

En resumen, con este trabajo “hemos demostrado que los eventos climáticos extremos, como son los continuados periodos de sequía, tienen consecuencias dramáticas sobre la distribución y abundancia de las especies de aves insulares, con consecuencias inciertas sobre su viabilidad futura”, concluye el profesor Illera.

Referencia:

Illera, J.C., Padilla, D.P., Moreno, A.C., Cabrera, M., Tejera, G., Seoane, J. & Carrascal, L.M. (2024). Collapse of an insular bird species driven by a decrease in rainfall. Science of The Total Environment, 957: 177888.