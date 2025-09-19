Un biomarcador en sangre predice qué pacientes con deterioro cognitivo leve desarrollarán alzhéimer

Un nuevo test sanguíneo, desarrollado por ADmit Therapeutics, una biotecnológica surgida del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), permite anticipar con precisión qué personas con deterioro cognitivo leve evolucionarán hacia una demencia de alzheimer. Es el primer biomarcador sanguíneo con capacidad pronóstica y supone un avance frente a las pruebas actuales, que solo confirman la enfermedad cuando ya está presente.

La validación clínica de la prueba ha sido llevada a cabo por el Hospital de Bellvitge y sus resultados se han publicado en la revista iScience (Cell Press). Según un comunicado de IDIBELL, el test ha obtenido ya el marcado CE-IVDR, que certifica su seguridad y eficacia en la Unión Europea y allana el camino para su uso clínico.

En Cataluña, un 2% de la población convive con algún tipo de demencia, y el alzhéimer representa cerca del 70% de los casos, según datos del CatSalut. La prevalencia aumenta con la edad y alcanza al 9,6% de los mayores de 70 años.

La presentación de este avance coincide con la jornada Nuevos tiempos, nuevas respuestas, organizada en el Hospital de Bellvitge con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre.

Muestras de pacientes

Para validar el biomarcador se han analizado muestras de pacientes con deterioro cognitivo leve y de voluntarios sanos, procedentes de hospitales como el Clínic de Barcelona, el de la Santa Creu i Sant Pau y la Fundación CITA-Alzheimer, además de biobancos de la Universidad de Washington y el Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle Study.

El test MAP-AD® combina la medición de biomarcadores mitocondriales —la metilación del ADN mitocondrial— con datos clínicos, lo que permite predecir con alta fiabilidad qué pacientes progresarán a demencia y cuáles permanecerán estables.

"Durante años hemos podido identificar la patología subyacente, pero era muy difícil predecir la evolución clínica. Disponer de una herramienta fiable que anticipe la progresión es un punto de inflexión: nos permite mantener conversaciones más informadas con las familias y guiar mejor las intervenciones, ya sean preventivas, en ensayos clínicos o con nuevas terapias emergentes", explica Jordi Gascón, coordinador del ensayo y jefe de la Unidad de Memoria de Neurología del Hospital de Bellvitge.

Según indica Marta Barrachina, consejera delegada y cofundadora de ADmit Therapeutics, destaca: "A diferencia de otros biomarcadores que solo confirman patología, MAP-AD® anticipa la evolución clínica. Esto lo hace único y abre una nueva vía para mejorar la atención a las personas con riesgo de padecer alzhéimer".

Atención a pacientes con deterioro cognitivo

El desarrollo de este biomarcador coincide con la puesta en marcha de la nueva Unidad de Memoria del Hospital de Bellvitge, que ha transformado la atención a pacientes con deterioro cognitivo. El modelo integral y multidisciplinar ha reducido el tiempo de espera para la primera visita de un año a solo 15 días, y ya atiende a más de 2.000 personas al año del área sur de L’Hospitalet y El Prat de Llobregat.

En una sola mañana, los pacientes reciben valoraciones médicas, neuropsicológicas, de enfermería y de trabajo social, lo que mejora su experiencia y la de sus cuidadores. La unidad también impulsa aplicaciones digitales, programas de apoyo a cuidadores y nuevas líneas de investigación. "Es un proyecto que mejora la calidad de vida de pacientes y cuidadores y establece una base sólida para el trabajo en red", concluye Gascón.

