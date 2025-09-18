Está a punto de ocurrir: una estrella, este planeta y la Luna formarán una cara sonriente en el cielo

¿Eres amante de la astronomía y de los eventos astronómicos? Muy atento, porque el cielo está a punto de regalarte un increíble fenómeno. Este 19 de septiembre de 2025, la Luna creciente, el brillante planeta Venus y la estrella Régulo, en la constelación de Leo, formarán una alineación que, vista desde la Tierra, recordará la forma de una cara sonriente.

Durante esa mañana, la Luna aparecerá muy fina, formando una curva que parecerá una sonrisa. Justo encima, Venus brillará como el "ojo" más luminoso, mientras que Régulo, más tenue pero visible en el cielo despejado, representará el otro "ojo". La conjunción de los tres cuerpos dibujará una expresión cósmica.

El momento ideal para observar este fenómeno será poco antes del amanecer, entre 45 y 30 minutos antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún se mantenga oscuro. Para no perdérselo, será importante buscar un lugar con vistas despejada hacia el este, sin montañas, edificios o árboles que obstaculicen la visión.

La conjunción será visible desde gran parte de Europa, Asia occidental y el norte de África, aunque la altura de los astros sobre el horizonte variará según la ubicación.

Vista de la conjunción planetaria desde diferentes lugares del mundo | Star Walk

Aplicación Sky Tonight

Para ver exactamente cuándo y dónde aparecerán la Luna, Venus y Régulo desde tu ubicación, sigue estos pasos sencillos en la Sky Tonight app:

Abre la app en tu dispositivo y pulsa el icono de calendario en la parte inferior de la pantalla para acceder al calendario de eventos.

En la ventana del calendario, selecciona el 19 de septiembre. Verás la lista de eventos de ese día, cada uno marcado con una hora en azul que refleja tu huso horario local.

Abre una tarjeta de evento para leer más detalles, o pulsa el icono de objetivo para previsualizar cómo estarán dispuestos los objetos en el cielo en ese momento.

Este tipo de alineaciones triples no son completamente raras, pero pocas veces se combinan con una Luna tan fina y con Venus en su máximo esplendor.