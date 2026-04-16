Los árbitros de la Premier League cambian su decisión el 95% de las veces tras ver el VAR

Los árbitros reformulan sus decisiones iniciales tras observar las grabaciones de un monitor en el terreno de juego, según revela un estudio publicado en Plos One en el que se han analizado los dictámenes preliminares de estos profesionales en las últimas ediciones de la Premier League inglesa.

De hecho, los hallazgos demuestran que se revocaron el 95% de las iniciativas después de ver las imágenes del árbitro asistente de vídeo (VAR), un protocolo que permite a estos profesionales asegurarse de que su criterio ha sido el correcto.

Estudios previos sugerían que ciertos factores externos, como la procedencia del equipo, pueden influir en las decisiones arbitrales durante un partido aunque los expertos no podían afirmarlo con seguridad.

Ahora, investigadores de la Universidad de Bradford (Reino Unido) han analizado las decisiones del VAR en 1 520 partidos de la Premier League inglesa de las últimas cuatro temporadas y recomendaron a los árbitros utilizar el protocolo para revisar sus decisiones.

Los resultados demostraron que estos profesionales utilizaron el monitor en 250 ocasiones, y que la mayoría de los dictámenes eran revocados. No obstante, las decisiones no guardaban relación estadística con el número de espectadores, el marcador, el lugar en el que se tomaba la decisión o si el equipo era local o visitante.

De este modo, el análisis demostró de forma consistente que el hecho de utilizar el VAR no se relacionó con estos factores y que las pocas decisiones que se mantuvieron estuvieron relacionadas con el equipo local. El tamaño de la muestra era demasiado pequeño para determinar si esto último se trataba de una mera coincidencia.

El monitor debería localizarse lejos

Los investigadores plantean la posibilidad de que la proximidad del monitor con los espectadores pudiera sesgar la toma de decisiones cuando los árbitros volvían a ver los vídeos. Por ello, los expertos proponen que el monitor se ubique más lejos del terreno de juego para garantizar la transparencia.

Según explica el autor principal del trabajo e investigador en la universidad inglesa, Daniel Walker, su estudio es el primero en analizar la prevalencia de la toma de decisiones de los árbitros durante el protocolo del VAR. "Hemos descubierto que los árbitros cambian sus decisiones en el 95% de los casos cuando se encuentran delante del monitor", sentencia el experto.

El VAR permite anular ciertas decisiones durante un partido tras consultar las imágenes de un monitor situado junto al terreno de juego. Las pruebas sugieren que el protocolo VAR ha mejorado la precisión de los dictámenes, pero ha recibido críticas sobre la coherencia e impacto en el disfrute de los aficionados.

Referencia:

Walker D. et al. Psychology at the screen: Investigating the current VAR protocol. Plos One 2026