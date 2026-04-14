Adelantan tres millones de años el origen de la familia de las comadrejas

Un estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), demuestra que el origen de la subfamilia Mustelinae —a la que pertenecen comadrejas, hurones y visones— es más antiguo de lo que se pensaba. Se remonta al final del Mioceno, hace unos 6,5 millones de años.

El descubrimiento de un nuevo género y especie de pequeño carnívoro denominado Galanthis baskini en el yacimiento de Las Casiones (Teruel) ha sido publicado en Palaeontology y permite comprender mejor cuándo y cómo surgieron las comadrejas y sus parientes cercanos, así como las adaptaciones que les permitieron ocupar nuevos nichos ecológicos y la evolución de los ecosistemas del hemisferio norte.

"El hallazgo sugiere que la reducción de tamaño y las adaptaciones para capturar pequeños vertebrados aparecieron muy pronto en la historia evolutiva de este grupo, probablemente en relación con cambios ambientales y con la expansión de ciertos roedores durante el final del Mioceno", explica Alberto Valenciano, profesor ayudante doctor de Paleontología de la UCM.

Fragmento de mandíbula de Galanthis baskini de Las Casiones y mandíbula completa de la especie actual Mustela nivalis (comadreja menor). / Alberto Valenciano

Los fósiles estudiados proceden de excavaciones realizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), que también participa en la investigación, durante la década de 1990 en el área de Teruel dirigidas por el investigador Luis Alcalá. El estudio ha combinado técnicas clásicas de anatomía comparada con métodos de análisis avanzados. Entre ellos destaca el uso de microtomografía computarizada (micro-CT), que ha permitido reconstruir en tres dimensiones el interior de los dientes y de la mandíbula y observar estructuras anatómicas invisibles desde el exterior.

"Esta investigación es un claro ejemplo de la gran riqueza fosilífera de mamíferos en Aragón, reconocida a nivel mundial: nuestro equipo lleva décadas contribuyendo a la excavación de yacimientos y al estudio de los fósiles de mamíferos", comenta Daniel De Miguel, coautor y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.

Revisión de otro mustélido

El trabajo también revisa la clasificación de otro mustélido fósil procedente de China y de edad similar al que han denominado Zdanskyictis. "Este nuevo análisis permite establecer relaciones evolutivas más claras dentro de la familia, situándolo cerca de los linajes que dieron lugar a las nutrias (Lutrinae) y a los ictoniquinos (Ictonychinae), un grupo que incluye especies actuales como el turón jaspeado, la comadreja africana o el grisón", destaca el investigador del MNCN, Jorge Morales.

El siguiente paso, adelanta el investigador, será encontrar nuevos fósiles que permitan reconstruir con mayor detalle la evolución temprana de las comadrejas y sus parientes. "Paralelamente, el equipo continúa investigando el registro fósil de los mamíferos carnívoros del Mioceno y el Plioceno en la región mediterránea y en África, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la evolución temprana de distintas familias de carnívoros", añade Valenciano.

Actualmente, se están desarrollando nuevos estudios y excavaciones en yacimientos de Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, así como en distintos puntos de Egipto, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Turquía y China.

Valenciano, A. et al. (2026). Oldest evidence of a weasel reveals a Miocene origin of the Mustelinae (Mammalia, Carnivora). Palaeontology