En 2050 habrá más de 740 millones de niños y adolescentes miopes en el mundo

Alrededor de 1 de cada 3 niños y adolescentes de todo el mundo padece miopía, y su prevalencia mundial alcanzará los 740 millones de casos en esta población en 2050, según un análisis de los estudios disponibles publicado hoy en el British Journal of Ophthalmology.

Esta afección, que describe la dificultad para ver objetos a distancia, suele comenzar en la primera infancia y tiende a empeorar con la edad. "Se ha convertido en un importante problema de salud pública, sobre todo en el sudeste asiático", explican los autores, investigadores de la Universidad Sun Yat-sen (China).

Sin embargo, la revisión mundial más reciente de su prevalencia solo llegaba hasta 2015. Para obtener una imagen más actualizada, con vistas a mejorar la política sanitaria y los esfuerzos preventivos, los científicos chinos calcularon la prevalencia actual y futura de la miopía hasta 2050 entre los jóvenes de 5 a 19 años.

Para ello se basaron en todos los artículos e informes gubernamentales relevantes publicados hasta junio de 2023. Incluyeron un total de 276 estudios, con la participación de 5.410.945 niños y adolescentes y 1.969.090 casos de miopía, procedentes de 50 países de Asia, Europa, África, Oceanía, Norteamérica y Latinoamérica.

Mayor prevalencia con el tiempo

Su análisis reveló que la prevalencia global se triplicó con creces entre 1990 y 2023, pasando del 24% en 1990-2000 al 25% en 2001-10, seguido de aumentos mucho más pronunciados hasta el 30% en 2011-19 y el 36% en 2020-23, lo que equivale a aproximadamente 1 de cada 3 niños y adolescentes.

Según las cifras y las tendencias hasta 2023, se prevé que la proporción global de la miopía alcance alrededor del 40 % en 2050, superando los 740 millones de casos, frente a los 600 millones de 2030, estiman los autores.

Mientras que la incidencia entre los adolescentes superó a la de los niños, alcanzando un máximo del 54% en 2020-23, el aumento absoluto entre los más pequeños de 1990 a 2023 fue casi el doble que el de los jóvenes.

La prevalencia fue significativamente mayor en los países de ingresos bajos y medios que en los de ingresos altos, con una tasa prevista del 41% para 2050, y fue más alta en Japón y más baja en Paraguay entre 1990 y 2023. Concretamente, se espera que Asia tenga la prevalencia más alta de todas, con tasas del 52% en 2030, del 62% en 2040 y del 69% en 2050.

Prevalencia mundial de la miopía en niños y adolescentes entre 1990-2023. Entre los países con datos disponibles, la prevalencia de la miopía fue mayor en Japón y menor en Paraguay. / Jinghong Liang et al.

Diferencias geográficas

Además, ciertos factores se asociaron a una mayor prevalencia, en particular la residencia en Asia oriental (35%) o en zonas urbanas (29%), el sexo femenino (34%), la adolescencia (47%) y la educación secundaria (46%).

Los investigadores sugieren que los habitantes de Asia oriental y meridional han experimentado un rápido desarrollo económico junto con el aumento más pronunciado de la prevalencia de la miopía: "La elevada incidencia observada en la población asiática, especialmente entre los niños más pequeños, podría explicar la disparidad étnica observada".

"Además –añaden–, se ha observado una correlación entre la duración de la educación y la aparición de la miopía, lo que sugiere que la temprana implantación de la educación formal en ciertas naciones del este asiático podría ser potencialmente un elemento contribuyente".

"Por el contrario, las poblaciones africanas muestran una menor prevalencia de miopía, probablemente atribuida a unas tasas de alfabetización más bajas y a un retraso en el inicio de la educación formal, que suele producirse entre los 6 y los 8 años para la mayoría de los niños", afirman.

Más prevalencia en las niñas

Las predicciones muestran que la prevalencia será mayor entre las niñas y mujeres jóvenes que entre los niños y hombres jóvenes: 33 frente a 31% en 2030; 40 frente a 35,5% en 2040; y 42 frente a 37,5%, respectivamente, en 2050.

Para los expertos, dichas diferencias podrían deberse al hecho de que las chicas alcanzan la pubertad antes que los chicos y tienden a pasar menos tiempo al aire libre y más en actividades de proximidad, a la vez que abogan por más actividad física y menos tiempo frente a la pantalla para todos los niños y adolescentes.

Por otro lado, los investigadores sugieren que la pandemia de covid-19 puede haber influido en el brusco aumento registrado a partir de 2020: "Los nuevos datos sugieren una posible relación entre la pandemia y el deterioro acelerado de la visión entre los adultos jóvenes".

El aumento absoluto de miopía entre los niños de 1990 a 2023 fue casi el doble que el de los adolescentes. / Pixabay

Limitaciones del estudio

Los investigadores reconocen varias limitaciones en sus hallazgos, como la calidad variable y las diferencias considerables en el diseño y la metodología de los estudios incluidos en su análisis de datos agrupados. Las definiciones y evaluaciones de la miopía también variaron ampliamente.

"Eso sí, dado el gran tamaño de la muestra incluida, nuestras estimaciones se consideran cercanas a la cifra exacta", puntualizan, "y es crucial reconocer que la miopía puede convertirse en una carga sanitaria mundial en el futuro".

Referencia:

Jinghong Liang et al.: "Global prevalence, trend and projection of myopia in children and adolescents from 1990 to 2050: a comprehensive systematic review and meta-analysis". British Journal of Ophthalmology (2024)