Xiaomi sorprende con su propia alternativa a la exclusiva Clubhouse

Sin duda es la red social de moda, Clubhouse, y lo es básicamente porque cualquiera no puede entrar en ella, sino que hace falta una invitación para hacerlo. Hablamos de una aplicación que por otro lado se diferencia de sus competidores en que solo se permite el envío y recepción de notas de voz, por lo que no hay posibilidad de enviar mensajes de texto o contenido multimedia. Algo que ha terminado convirtiendo a esta red social en ese oscuro objeto de deseo para millones de usuarios de iOS de todo el mundo, ya que está disponible solo en el sistema operativo de Apple. Y cuando algo funciona de esta forma, no tardan tiempo en aparecer los imitadores y las copias, algo que parece haber hecho el gigante chino.

Xiaomi ahora tiene su propia “Clubhouse”

La verdad que el caso de Xiaomi con esta nueva app es de lo más misterioso que hemos conocido últimamente. Porque tras más de 11 años en el mercado, la empresa china descatalogaba su veterana aplicación “Mi talk” que era una aplicación de mensajería que llevaba en el mercado incluso más que muchas de las apps que utilizamos hoy normalmente para esto. La app llegaba a su punto final el pasado día 21 de febrero en las tiendas chinas, momento en el que misteriosamente lanzaba una nueva app en estas tiendas.

Xiaomi Mi Talk | Xiaomi

Después, el pasado 26 de febrero, Xiaomi ha lanzado en las tiendas de apps de Apple en China una nueva app llamada “Raise Hands” que tiene un funcionamiento sospechosamente parecido al de Clubhouse. La app finalmente tiene el nombre de Mi Chat, y según la propia firma china se trata de una red social de chat de voz orientada a los profesionales. Algo que suena bastante similar a lo que nos ofrece la app de Clubhouse que funciona también con estos chats de voz en exclusiva. Es un movimiento cuando menos llamativo que nos indica lo popular de la propuesta de Clubhouse.

No es la primera copia que conocemos de la exclusiva app, porque ya hemos conocido cómo alternativas como la de Twitter, que con sus “Spaces” quiere ofrecer una funcionalidad similar a la de Clubhouse. En el fondo tiene sentido lo de que sean chats de voz orientados a profesionales. Las personas que han podido probar Clubhouse hasta ahora han encontrado en su mayoría chats centrados en temas de emprendimiento y crecimiento personal, muy ligado desde luego al mundo laboral y de la empresa.

No sabemos si esta nueva app de Xiaomi saldrá de China, pero desde luego no deja de ser curioso este cambio de rumbo de Xiaomi respecto de una de sus apps más veteranas y carismáticas, como era la de Mi Talk. Parece que el mercado de las apps de mensajería está en pleno proceso de transformación, con nuevas apps como Clubhouse y con el gran trasvase de usuarios desde WhatsApp a otras aplicaciones similares, como Telegran o Signal.