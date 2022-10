WhatsApp para Windows estrena la mejor función para las notas de voz

La aplicación de mensajería de Meta cuenta con un buen número de versiones que nos permite utilizarla en distintos dispositivos. Una de las versiones más utilizadas es la de Windows, la que instalamos en nuestros PCs y que descargamos desde la Windows Store. Esta nos ofrece cada vez más una experiencia completa muy similar a la del móvil. Para ello es necesario que poco a poco vaya adoptando todas las características de esta, y en esta ocasión estamos conociendo cómo una de las más importantes se está expandiendo ahora también a los PCs relacionado con una de las funciones más usadas de la aplicación, como son las notas de voz.

Elige la velocidad de las notas de voz

Eso es lo que van a poder hacer los usuarios de la versión de escritorio de WhatsApp, algo que sin duda ha mejorado y muicho esta funcionalidad en los smartphones. Se trata de la posibilidad de elegir la velocidad de reproducción de estas notas. Es una funcionalidad que se ha dejado ver ya en la versión beta de la aplicación para Windows, concretamente la 2.2241.0.0. Esta funcionalidad como suele ser habitual, no está disponible para todos los usuarios, incluso si tienen la versión beta, ya que se está expandiendo de forma limitada.

Eso sí, esto no quiere decir que no puedas tener ya esta función en tu copia de la beta de WhatsApp, ya que no sería raro. Para comprobarlo debes acceder a una de las notas de voz que te hayan enviado a cualquier chat. Sabrás si tienes esta función activa cuando en la parte izquierda de esta nota de voz se muestre la velocidad de reproducción de esta. Solo tendrás que pulsar sobre ella para que se vaya mostrando en diferentes velocidades, y por tanto acelerando o reduciendo la velocidad de reproducción de esta.

Esto es una función realmente interesante, que usamos mucho en los móviles, porque nos permite escuchar las notas de voz en menos tiempo. Y sabes muy bien que puede haber contactos que nos manden notas de este tipo de varios minutos de duración. Por lo que si es el caso, podemos despachar las notas de voz mucho más rápido y por tanto no perdernos en explicaciones que muchas veces son de lo más peregrinas y no nos interesan, por eso en estas ocasiones es tan útil poder reproducir las notas en menos tiempo.

Como es habitual, si ahora está llegando a los primeros usuarios de la versión beta, no será hasta dentro de unas semanas cuando los que cuentan con la versión final y estable de WhatsApp contarán con la posibilidad de escuchar más rápido las notas de voz. Hasta entonces habrá que conformarse sin esta funcionalidad que tanto juego nos está dando en nuestros móviles. WhatsApp sigue con un montón de novedades de cara a los próximos meses, la más importante sin duda es la del nuevo modo multidispositivo, que podemos denominar como 3.0. Este nos permitirá usar WhatsApp también en una tableta Android, así como en dos móviles con números diferentes.

