WhatsApp para Windows comienza a probar la función que todos estábamos esperando

La aplicación de mensajería de Meta sigue trabajando en numerosas novedades no solo para su versión móvil, sino también para la de escritorio, ahora que tiene una completamente nativa de Windows. Esta cada vez es más completa, y sobre todo, nos hace que no echemos tanto de menos la móvil, gracias a sus diferentes funciones. Una que conocemos ahora nos ofrecerá una de las características más esperadas para la aplicación, la opción de editar un mensaje una vez que este se haya enviado ya. Algo que podría cambiar la forma en la que nos comunicamos en WhatsApp, y que también llegaría a esta versión para el PC.

También en el escritorio

Esta es una funcionalidad que se había venido filtrando en los últimos meses, pero de la que habíamos dejado de conocer más detalles durante cierto tiempo. Ahora sabemos que parece que sigue adelante, más que nada porque la versión beta de la aplicación está recibiendo esta funcionalidad, aunque de momento, y como es habitual, está oculta, y solo puede ser analizada desde el propio código de la aplicación. En la imagen compartida por WaBetaInfo se puede observar que ya existe la opción de editar el mensaje en la versión de escritorio.

En la imagen podemos ver una nueva ventana emergente dedicada a la edición del mensaje. Parece que una vez lo hemos editado tendremos que pulsar sobre el icono del aspa de color verde, para poder llevar a cabo la modificación que hayamos hecho. Una vez pulsado se verá el mensaje con el nuevo texto o la modificación que hayamos hecho. Eso sí, es lo único que se conoce de esta funcionalidad de WhatsApp, ya que se ignoran por completo otros aspectos. Como por ejemplo si esta función se encontrará limitada en el tiempo.

Vamos, que solo sea posible editar los mensajes dentro de un cierto tiempo después de que estos se hayan enviado, un intervalo de tiempo a partir del cual ya no sea posible editarlos. Tampoco se sabe si habrá un historial de modificaciones, que nos dé una idea de las diferentes formas que ha tenido el mensaje en su momento cuando se publicó por primera vez. Y lo más importante, no sabemos si estos mensajes estarán marcados de alguna manera especial, para advertir a los demás usuarios de que ese mensaje se ha modificado y no es el original.

Algo que sabemos sí se va a mostrar en el caso de mensajes de otra plataforma, como Twitter, que está introduciendo ahora la edición de los mensajes. Y es que hacerlo sin duda implica que las demás personas que pueden ver el mensaje sepan que se ha modificado, y no que, así como por arte de magia podamos decir digo donde dijimos Diego. Esto es algo importante en las redes sociales, donde hay que darle confianza al usuario, y con este tipo de funcionalidades es algo que solo se consigue mediante este tipo de características transparentes. Habrá que esperar aún semanas, o incluso meses para ver esta función en nuestros PCs.

