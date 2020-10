WhatsApp Web: cómo comprobar los contactos que tienes bloqueados

La aplicación de mensajería sigue siendo la más utilizada del mercado, y lo es tanto en su versión móvil como en la de escritorio. WhatsApp Web se ha convertido en todo un estándar para las personas que quieren seguir chateando desde su móvil a través de un PC, sin tener que estar todo el tiempo pendientes de su teléfono. Lo mejor de todo es que con esta aplicación para el ordenador es posible hacer prácticamente lo mismo que solemos hacer con la versión móvil, pero en una pantalla grande. Y sí, también podemos bloquear desde esta versión a los contactos que queramos. Aunque puede suceder que si eres muy beligerante en este aspecto no recuerdes a cuáles has bloqueado ya. Eso tiene fácil solución en WhatsApp Web.

Así de fácil es consultarlo

Casi todo lo que hacemos en la versión móvil de WhatsApp se termina replicando en la versión web, por eso en este caso también podemos comprobar uno de los aspectos más importantes de la app, como es la de poder bloquear a los contactos. Igual que se pueden bloquear en la versión móvil, se puede hacer desde esta web, así como comprobar cuáles son los contactos que tenemos actualmente bloqueados. Para ello debemos hacer lo siguiente:

Entra en WhatsApp Web

Pulsa sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha

Selecciona “Configuración”

Accede a “Bloqueados”

Ahora podrás ver una relación de todos los contactos que tienes bloqueados. Verás tanto su imagen de perfil como el número de teléfono o nombre del contacto. Si quieres sacarlos de esta lista negra de los contactos, solo tienes que pulsar sobre el aspa que hay a la derecha de estos contactos. Una vez que lo pulses WhatsApp te pedirá confirmar que eso es lo que quieres, bloquear los contactos. Una vez realizado desaparecerá de esta lista. Por tanto es un lugar en el que tanto podemos consultar como gestionar los contactos que están bloqueados. Siempre está bien saber dónde se encuentran los contactos bloqueados, porque no es la primera vez en la que nos hemos olvidado de que habíamos bloqueado a alguien y nos hemos sentido extrañados porque no nos llegaba ningún mensaje de esta persona. Pues bien, ante la duda lo mejor es acceder a esta zona de WhatsApp Web y consultar si efectivamente hay algún contacto que ha sido bloqueado.

Aunque siempre puedes consultarlo a través de tu móvil, cuando tenemos a mano el ordenador es mucho más cómodo gestionar cualquiera de estas informaciones desde este. En este caso es muy sencillo, y se puede gestionar de la misma manera desde el PC, poniendo y quitando contactos de esta lista negra, de la que ninguno queremos formar parte. Por tanto si estás dudando ahora mismo sobre cuál puede ser el motivo por el que hace tiempo que no recibes mensajes de alguien, o de si alguien se te ha quejado de que no puede llamarte, esa puede ser la razón, le bloqueaste y no lo recuerdas. Veremos qué pasa en el futuro con el uso multi dispositivo de WhatsApp, pero de momento esta funcionalidad es más que suficiente para gestionar los bloqueados de la app de mensajería.