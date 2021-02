WhatsApp ya utiliza los estados para anunciar sus novedades

La aplicación de mensajería de Facebook parece que está acelerando algunos procesos a raíz del importante salto de millones de sus usuarios a otras apps de mensajería alternativas. Estamos comprobando cómo en las últimas semanas, no solo se han pospuesto los nuevos términos de uso de la aplicación, que habían sido tan polémicos, sino que la app está haciendo un esfuerzo mucho mayor para explicarnos el por qué deberíamos quedarnos en WhatsApp y no deberíamos valorar el salto a otras plataformas, vamos, ser más conservadores y quedarnos en la app de Facebook. Entre las medidas que ha acelerado WhatsApp, destaca la del uso de los estados como un nuevo medio de comunicación para con los usuarios.

¿Qué nos cuenta WhatsApp ahora en sus estados?

Parece que la aplicación ha elegido este cada vez más popular formato para informarnos de las últimas novedades de la app y de nuevas funciones que puedan llegar. Lógicamente solo serán comunicaciones de nuevas funciones oficiales, por lo que lo normal es que salvo sorpresa se anuncien más tarde de lo habitual. Pero creemos que más que anunciarnos nuevas características y novedades, este va a ser un canal en el que nos van a intentar hacer ver que no es una buena idea cambiarse a Telegram o Signal entre otros.

Estados de WhatsApp | Tecnoxplora

La nueva manera de comunicarse de WhatsApp nos aparecerá a todos los usuarios, como aparecería el estado de cualquiera de nuestros contactos. Y de hecho esta fin de semana ya hemos podido ver un estado con cuatro diapositivas, en el que la app de mensajería se presenta y nos avanza todo lo que podemos esperar de estos estados. Y cuando decimos que esta decisión de WhatsApp de utilizar algo tan visible como los estados para comunicarse con nosotros encierra seguramente una nueva forma de convencernos que su app es segura y que no deberíamos dejarla, solo hay que ver cuál es la temática de los primeros estados que ha compartido.

En ellos podemos ver mensajes como que su compromiso con nuestra privacidad permanece igual o que que no pueden leer ni escuchar nuestras conversaciones personales porque están cifradas. Cosas que ya sabemos la mayoría de usuarios, pero que nos recuerdan en plena desbandada de usuarios que ya no confían en la app después de que en las condiciones de uso impuestas para el 8 de febrero, se pidiera a los usuarios dar consentimiento a que sus datos sean tratados por terceras empresas. Algo que desde luego no ha gustado a los usuarios, que se están marchando tanto a Telegram como a Signal.

De hecho la primera ha estrenado hace unos días un asistente para mover los chats desde WhatsApp, en vista de que cada vez son más los usuarios que están cambiando de aplicación de mensajería. Por tanto todo indica que WhatsApp va a utilizar todos los medios a su alcance para evitar la sangría de usuarios que está sufriendo en las últimas semanas. Todo ello a pesar de que han pospuesto las nuevas condiciones de uso al 15 de mayo.