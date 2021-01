La "estampida" de usuarios de WhatsApp colapsa Signal, que ha estado fuera de servicio

Las aplicaciones de mensajería están viviendo todo un terremoto desde hace unas semanas. El anuncio de un cambio de condiciones de uso en WhatsApp que habrá que aceptar si o si ha provocado una estampida de usuarios desde la app de mensajería de Facebook hacia dos alternativas concretas. Las más beneficiadas están siendo Telegram y Signal, ambas han recibido en apenas unos días decenas de millones de nuevos usuarios. Y parece que ese gran número de nuevos usuarios está comenzando a provocar los primeros problemas técnicos en la app de Signal, algo que ha anunciado hoy la propia aplicación desde las cuentas en sus redes sociales.

Achacan los problemas al gran número de nuevos usuarios

Esta tarde Signal anunciaba en Twitter que estaba teniendo importantes problemas técnicos, concretamente parece que el problema radicaba en que era imposible enviar mensajes por problemas en los servidores de la app de mensajería. Y es algo que se puede entender, sobre todo viendo la imagen que ha compartido la app, con la evolución de las descargas en los últimos días, que ha sido brutal. De hecho muestran una captura en la que se pasa esta misma semana de contar con más de 10 millones de descargas, a superar los 50 millones. Por tanto de alguna manera, puede tener sentido relacionar estos problemas técnicos con la avalancha de nuevos usuarios que están llegando a la aplicación.

De momento la app no ha vuelto a referirse a estos problemas, y parece que no se han subsanado. Pero es evidente que pueden estar relacionados con la gran afluencia de nuevos usuarios. Algo que ha confirmado la red social con un nuevo tuit en el que han anunciado que se han hecho con más servidores para poder dar respuesta a tanta demanda. Esta misma semana Telegram veía como hasta 25 millones de nuevos usuarios llegaban a la app de mensajería en apenas 72 horas, un ritmo muchísimo más rápido de lo habitual. Este es el efecto de las nuevas condiciones de uso de WhatsApp, que entrarán en vigor el próximo 8 de febrero, y que si no aceptamos no será posible utilizar la app de mensajería de Facebook.

El problema de estas nuevas condiciones de uso es que se ceden muchos de nuestros datos en la app a terceras empresas de Facebook, para que puedan tratarlos para presuntamente mejorar nuestra experiencia de uso de la aplicación. Pero lo que en realidad temen muchos usuarios de WhatsApp es que se termine mercadeando con sus datos, como ya ha ocurrido en el pasado. Uno de los consuelos que tenemos los usuarios europeos es que la legislación comunitaria limita el uso de esos datos, por lo que no podrán disponer de esos datos, que en ningún momento incluyen los chats.

Esta es la principal razón por la que tantas personas están yéndose de WhatsApp Telegram y Signal, y por tanto el origen de los problemas que está sufriendo esta misma tarde la app de mensajería. Un aumento tan grande de usuarios en un corto espacio de tiempo puede ser algo que no pueda encajar fácilmente una aplicación de este tipo sin importantes problemas de por medio.