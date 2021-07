WhatsApp: será más más sencillo saber a dónde nos lleva un enlace recibido

Los enlaces son algunos de los principales contenidos que recibimos en nuestros móviles a través de los chats de WhatsApp. La app de mensajería se sigue actualizando casi a diario, con diferentes funcionalidades que están mejorando y mucho la manera en que podemos comunicarnos mediante sus mensajes. Ahora hemos conocido una novedad muy interesante, que nos permitirá conocer más que nos vamos a encontrar antes de pulsar un enlace recibido en la sala de chat. Y es que la app de mensajería va a mejorar la manera en la que se muestran este tipo de enlaces, vamos a comprobar cómo se van a ver.

Una nueva forma de mostrar los enlaces

Normalmente cuando recibimos un enlace en WhatsApp solemos ver una pequeña previsualización del lugar al que nos lleva este. Normalmente se muestra el nombre del contenido o de la web, junto a una imagen muy pequeña de lo que nos espera, si es que el lugar al que redirige es capaz de ofrecer la información necesaria para ello. Ahora hemos visto el nuevo formato, y la verdad que se muestran de manera mucho más clara y nítida a dónde nos lleva el enlace. Es lo que ha desvelado WABetainfo, el sitio web especializado en todo lo que rodea a las novedades de WhatsApp. Ahí se ha mostrado la que sin duda es la principal novedad de la versión beta 2.21.14.15.

En esta se puede apreciar un gran cambio en la previsualización de los enlaces. De hecho, en el que muestra esta web podemos ver que la caja del enlace ahora es mucho más grande, hasta tal punto de que la imagen de previsualización es lo que más ocupa en este enlace, mostrándose en la parte superior de la notificación. De esta manera nos podemos hacer la idea de lo que nos vamos a encontrar al pulsar sobre el enlace de una manera mucho más sencilla. Y es que muchas veces con los enlaces que nos envían nuestros contactos, nos encontramos en la diatriba de abrir o no estos, al no estar del todo seguros de qué nos vamos a encontrar cuando los pulsemos.

De esta manera no debería haber dudas, aunque es verdad que no siempre los sitios web proporcionan la información necesaria para poder mostrar esa previsualización de los distintos contenidos. Por tanto, si no se trata del enlace de una web compatible, no se mostrará la previsualización de una manera tan grande como se muestra en este ejemplo compartido por la web. Aunque se trate de algo que se ha visto en la versión de Android, desde este medio recuerdan que esta función está actualmente en desarrollo tanto para iOS como para Android, aunque de momento no sea accesible. Así que habrá que esperar aún semanas, si no meses para poder ver los enlaces de esta manera tan interesante, mientras, nos conformaremos con lo que nos depara actualmente este método de previsualización en WhatsApp, que la verdad, es mejorable.