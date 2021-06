WhatsApp puede borrar tu cuenta si no la usas, ¿sabes tras cuánto tiempo?

Hace no mucho os contábamos que Telegram contaba con una opción para borrar nuestra cuenta por inactividad, autodestruirla una vez que haya pasado un determinado periodo de tiempo. No tenemos nada parecido en WhatsApp, pero tal y como hemos conocido ahora, parece que esto pasará igualmente si no utilizamos nuestra cuenta de la app de mensajería durante un tiempo. Parece que ahora están más claros esos tiempos, y que es más sencillo saber cada cuánto tiempo va a desactivar WhatsApp nuestra cuenta si no la usamos.

Estos son los casos en los que se desactivará tu cuenta

Gracias a WABetaInfo hemos conocido algunos detalles interesantes sobre las cuentas de WhatsApp y cómo estas pueden verse desactivadas en un momento dado. Por ejemplo si no la usamos durante mucho tiempo.

En el caso de que la inactividad supere los 120 días la cuenta de WhatsApp en cuestión se borrará por completo. De esta forma será necesario volver a crear la cuenta con el mismo número de teléfono. Además todo el historial de chats e información previa guardada en los servidores se eliminará, por lo que no será posible recuperar la cuenta como era cuando dejamos de utilizarla.

WhatsApp | Foto de Torsten Dettlaff en Pexels

Si la inactividad de la cuenta es inferior habrá también otras consecuencias. En este caso cuando la inactividad sea superior a los 45 días, y no se hayan superado los 120 días, en el caso de iniciar sesión desde el mismo dispositivo no pasará nada, y todo seguirá en su sitio. La diferencia radica en que en el caso de que volvamos a utilizar la cuenta con un teléfono diferente, esta se borrará de inmediato. Esto quiere decir que si pasa todo este tiempo de inactividad y cambiamos de móvil, perderemos los datos. Por lo que lo mejor sería volver a activar WhatsApp con el móvil antiguo, y una vez se ha reiniciado el contador de los días, estrenar la app de mensajería en el otro teléfono.

Versión beta WhatsApp | Foto de Yura Fresh en Unsplash

Esto último es algo que tiene sentido, si tenemos en cuenta que en el caso de dar de baja un número de teléfono, y que este se asigne a otro cliente de una operadora, este podría acceder a los datos de nuestra cuenta de no haber sido eliminada. Así que se trata más bien de una cuestión de seguridad y privacidad que de una penalización de la app de mensajería porque no utilicemos sus servicios. El caso es proteger nuestros datos y que no puedan ser vistos por terceros en un descuido. EN el caso de que se borre tu cuenta, saldrás automáticamente de todos los grupos en los que estabas con esa cuenta. En el caso de que WhatsApp borre tu cuenta por inactividad si sigues conservando el teléfono, podrás volver a activarla, y en el caso de que de no haber desinstalado la app, todo el contenido de ella seguirá en tu móvil, y podrás hacer una copia de seguridad de él.