WhatsApp ya prueba nuevas opciones para los mensajes que desaparecen

A veces parece que siempre os estuviéramos hablando de los mismos temas alrededor de WhatsApp. Es algo lógico pensarlo, si tenemos en cuenta que muchas funciones van llegando poco a poco a la app de mensajería y antes de hacerlo pasan por varias fases en las que se van probando. Es el caso de la funcionalidad de la que hemos tenido ahora nuevas noticias en WhatsApp. Es una de las más populares de la app, ya que nos ofrece una manera diferente de enviar los mensajes con una caducidad. Si hace unos meses conocíamos que WhatsApp iba a añadir nuevas funciones a estos mensajes que desaparecen, ahora hemos comprobado que estas opciones ya se están probando.

Nuevos plazos para que expiren los mensajes

Es algo que sabíamos desde el mes de marzo, que WhatsApp iba a añadir nuevos plazos a la caducidad de los mensajes que desaparecen. Lo que entonces era un simple rumor ahora es una realidad, tal y como ha desvelado una vez más WABetaInfo. La web especializada en la app de Facebook ha desvelado ahora que se están probando los nuevos plazos dentro de la beta, aunque como suele ser habitual es una función oculta incluso para los participantes de ella. Por tanto es una funcionalidad que de momento solo se encuentra en el código de la versión más reciente.

En la información de marzo se apuntaba a que íbamos a tener la opción de que se borraran los mensajes que enviamos en 24 horas, como añadido al plazo de 7 días que tiene la opción en la actualidad, y que es tal como llegó a la app de mensajería en su momento. Ahora en la imagen recuperada por el medio, podemos ver claramente que además de esos 7 días iniciales, tenemos la opción de elegir también que el mensaje desaparezca 24 horas después. Así que todo apunta a que en las próximas semanas o en uno o dos meses podríamos tener esta función disponible no solo en la beta de la app, sino también en la versión estable.

Una nueva función que le da más sentido a esta característica, ya que no parece tener mucho sentido que un mensaje se borre en 7 días salvo por cuestiones de liberación de espacio libre. Porque tiene más sentido que un mensaje se borre en apenas 24 horas, cuando no haya dado tiempo a que este repose demasiado o sea asimilado por las personas que lo reciben en un plazo de tiempo más corto. Una WhatsApp que sigue insistiendo en la aceptación de sus condiciones de privacidad, que como sabéis tienen fecha límite. Será antes del próximo 15 de mayo cuando tengamos que aceptarlas, o de lo contrario nos arriesgaremos a tener problemas con el uso de la app, que se podría ver muy limitado si no las aceptamos. Recordemos que son cambios muy polémicos los que conllevan estas nuevas condiciones de privacidad, y que en el caso de Europa no tendrán efecto, al prohibir las prácticas que pretende aprobar Facebook la legislación europea.