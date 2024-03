WhatsApp: ya es posible leer las notas de voz en tu móvil Android

Las notas de voz son uno de los contenidos estrella de WhatsApp, al fin y al cabo, es uno de los métodos más usados para hablar en diferido con nuestros contactos. Pero estas notas no siempre son bienvenidas, sobre todo si nos pillan en mitad de una reunión donde no tenemos tiempo de escucharlas. Para eso se crearon las transcripciones, para poder extraer de una nota de voz el contenido y transformarlo en un texto que poder leer cómodamente. Eso lo permite hacer WhatsApp desde hace más o menos un año en iOS, pero no así en Android. Ahora por fin comienza a ser posible hacerlo también si tenemos un móvil con el sistema operativo de los de Mountain View.

Las transcripciones llegan a Android

Es algo que como os contábamos se lleva filtrando en el caso de Android durante muchos meses, y que ya habíamos dado por perdido, pero parece que ahora la función está más cerca que nunca de convertirse en realidad. Desde SpAndroid han conseguido extraer determinados detalles de la app de WhatsApp en su última actualización, y por fin han dado con los detalles de la transcripción, lo que quiere decir que la función ya está lista para poder ser desplegada en la aplicación de Meta.

Concretamente es la versión 2.24.7.7 la que va a incorporar esta nueva funcionalidad, y dentro de toda esta información extraída han podido acceder a los detalles de la función cuando la tengamos disponible. Por ejemplo, ciertos detalles como que será necesario descargar 150 megas adicionales de datos para poder disfrutar de ella. Después de ello se podrá habilitar dentro de los ajustes de la aplicación, en su sección de chats.

Por lo que somos libres de comenzar a probar si esta función ya la tenemos activa en nuestra versión de WhatsApp, siempre que estemos dentro del programa beta al que pertenece la que lo incorpora ya. Por tanto, estamos sin duda alguna ante una novedad de calado en la app de mensajería, ya que sin duda nos va a permitir encarar las notas de voz de manera muy diferente a la actual, pudiendo leer su contenido en lugar de escucharlas.

Algo que puede ser de gran utilidad cuando se trata de notas de voz muy largas que directamente nos da mucha pereza escuchar, o que como os comentábamos antes, simplemente no recibimos en un momento idóneo, porque estamos en una reunión o en una situación donde no podemos escuchar el contenido, pero sí tenemos interés en conocerlo. Como decimos, no es una función que se encuentre todavía disponible para todos, pero algunos usuarios de la beta ya la están recibiendo. Así que en cuestión de semanas podría comenzar a llegar a todos los usuarios de WhatsApp en Android.