WhatsApp permitirá transferir chats entre números de teléfono

La app de mensajería se ha convertido en algo así como en un servicio de primera necesidad, que necesitamos a toda costa en nuestro móvil cuando se trata de comunicarnos con otras personas. Esto es algo que hacemos todos los días, y por tanto cuando algo se tuerce muchos de los usuarios de la aplicación entran en pánico. Con decenas de miles de mensajes guardados en nuestro historial de WhatsApp, se convierten en una auténtica película de terror esos momentos en los que existe un riesgo real de que perdamos todos los mensajes. Pero parece que WhatsApp sigue trabajando en simplificar al máximo para evitar que esto suceda, y que la transición entre teléfonos sea sencilla.

Más opciones para transferir el chat

Hace no mucho conocíamos que WhatsApp estaba trabajando en un asistente para mover nuestros chats desde un móvil Android a un iPhone con iOS y viceversa. Pues bien, ahora la app va más allá, y parece que también trabaja en un asistente que nos permite trasladar nuestra cuenta a un nuevo número de teléfono. Da igual si vamos a seguir utilizando un móvil Android, u otro iPhone diferente, lo que hará esta funcionalidad es facilitar el traslado de nuestros mensajes a un nuevo número de teléfono.

Hasta ahora los chats siempre han estado ligados a un determinado número de teléfono. Y es posible migrar nuestra cuenta a otro nuevo terminal, verificando que efectivamente somos nosotros. La diferencia entre este caso es que ya no vamos a tener que renunciar a nuestro historial de chats al trasladarnos a un nuevo número de teléfono. Sino que como muestra WaBetaInfo va a ser posible trasladar todos los chats a una cuenta con un número diferente. De esta forma podemos evitar problemas en el historial de chats incluso aunque hayamos estrenado un nuevo número de teléfono.

Hay que tener en cuenta que este proceso, el de transferir los chats de un número a otro, solo podrá llevarse a cabo cuando se haya consumado el cambio de número de teléfono al que está asociada nuestra cuenta. De esta manera solo se podrán transferir los chats cuando el número esté completamente verificado con nuestra identidad. Si omitimos el proceso de cambio de número a través de WhatsApp, y directamente colocamos la nueva tarjeta e instalamos WhatsApp, ya no será posible hacer el trasvase de chats de un número a otro.

De momento esta función se ha dejado ver, una vez más oculta, en la versión 2.21.11.5 de la beta de WhatsApp. Por tanto todavía quedarán semanas o meses para que estas novedades salgan a la luz para todos los usuarios, tanto para los que cuentan con la beta como los que usan la versión estable. Una funcionalidad que muchos hemos echado en falta cuando hemos cambiado de teléfono y no hemos tenido más remedio que renunciar a los chats. Porque a día de hoy mientras conservemos el número de teléfono no hay problemas, pero si no es así, nos arriesgamos a perder todos los chats o a tener que exportarlos como podamos.