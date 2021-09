WhatsApp: novedades para ocultar cuándo te conectaste por última vez

Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp son las más utilizadas en nuestros móviles, de eso no hay duda, y dentro de ellas hay algunas características que son las más populares para los usuarios, sobre todo porque permiten modular la manera en que exponemos cierta información a otros contactos dentro de ella. Es el caso de la opción de ocultar la última vez que nos conectamos a la app, que como sabéis se puede ocultar a quien queramos, aunque ahora hemos conocido que esto lo vamos a poder hacer de una manera mucho más específica, gracias a novedades en la interfaz de la app descubiertas ahora.

Podrás elegir solo a un contacto, o unos pocos

Desde hace años podemos elegir quiénes pueden ver la última hora a la que nos hemos conectado en WhatsApp. Las opciones son que lo vean todos, que no lo vea nadie, o que solo lo vean los contactos. Pero en la última versión de la beta de WhatsApp para Android, la 2.21.20.10, podemos elegir también a un determinado contacto para poder acceder a la última hora que nos conectamos. Y es que en el menú donde siempre se ha seleccionado esta opción, ahora podemos ver un nuevo botón, que nos permite precisamente esto.

El botón se ubica en tercera posición y es el de “mis contactos excepto” por lo que el pulsarlo podremos añadir una excepción a los contactos que pueden ver la última hora a la que nos hemos conectado. Por tanto, podremos decirle a WhatsApp de forma más específica quiénes pueden ver la vez que nos conectamos por última vez, y de ahí ir añadiendo excepciones de aquellos contactos que no queremos que puedan ver esta información. Una funcionalidad que como es habitual al encontrarse en la beta todavía está oculta para la mayoría de usuarios, y por lo tanto habrá que esperar para que podamos disfrutarlo todos.

Por tanto, tal y como hemos visto en otros aspectos de los grupos, ahora podremos ser más específicos a la hora de vetar cierta información a alguno de nuestros contactos. Algo que tiene sentido, ya que las opciones que teníamos a nuestro alcance hasta ahora eran quizás demasiado gruesas, y no permitían la elección pormenorizada de las personas que queremos que puedan acceder a determinados datos de nuestro uso de la app. No son pocos los conflictos que se han generado por el acceso a esta información de personas que de existir esta opción no habríamos elegido en ningún momento para compartir esta información.

La app de mensajería se va recuperando poco a poco de la crisis vivida a comienzos de este año, con el anuncio de nuevas condiciones de privacidad que no gustaron a nadie, y a las que Facebook ha tenido que renunciar en los muchos casos que los usuarios no las han aceptado. Pero en los últimos meses estamos viendo muchas funciones nuevas e interesantes de WhatsApp, que desde luego están haciendo de esta app algo mucho mejor de lo que era hace un año.