WhatsApp: muy pronto podrás reaccionar a cualquier mensaje

Las redes sociales han popularizado en los últimos años las reacciones a los mensajes que enviamos. Se ha convertido en algo bastante habitual, mostrar nuestra reacción virtual a un mensaje que hemos visto publicado en las rede sociales. Sobre todo, en algunas como Facebook donde este elemento se ha convertido en algo esencial a la hora de utilizar esta red. Pues bien, parece que WhatsApp va a estrenar próximamente una nueva característica, que podría revolucionar su uso y cambiar por completo algunas conversaciones. Y es que según hemos conocido, va a ser posible reaccionar a los mensajes que enviemos, o que nos escriban.

Reacciones en WhatsApp

Actualmente hay distintas apps que cuentan con este tipo de reacciones y que tienen cierto parecido con WhatsApp. Son por ejemplo Instagram, Twitter o iMessage. Y parece que dentro de no mucho se van a extender a una app como WhatsApp. Al menos eso es lo que ha descubierto una vez más WABetaInfo, que ha podido acceder a una función oculta donde ya se habla precisamente de las reacciones a los mensajes. No se muestra ninguna de estas reacciones, pero sí un mensaje en el que a su vez se nos recuerda que hemos recibido una reacción, pero que no podemos verla ya que antes debemos actualizar la aplicación.

No hay más detalles acerca de esta nueva función que la aparición de estos mensajes que nos desvelan la existencia de las reacciones. Por lo tanto, es bastante probable que en los próximos meses o semanas vayamos conociendo nuevos detalles de esta funcionalidad. De lo que sobre todo tenemos ganas de ver es cómo se mostrarán estas reacciones en los chats. Es muy posible que al igual que ahora podemos responder un mensaje, cuando hagamos un gesto similar, podamos hacer una respuesta al mensaje en exclusiva con una reacción.

Normalmente este tipo de reacciones se suelen llevar a cabo con emojis o contenidos similares, que son bastante explícitos sin necesidad de escribir nada. Así que lo que ahora sabemos es que las reacciones están en marcha, ahora bien, cuando lleguen a WhatsApp es un completo misterio. De momento esta función se ha podido detectar en la versión de WhatsApp para Android, pero es de esperar que se extienda rápidamente a todas las versiones cuando esté disponible. Y es que este tipo de características necesitan de una interacción plena por parte del usuario para poder funcionar como debe.

Así que es posible que dentro de poco no solo veamos respuestas a nuestros mensajes de texto en la app, sino también reacciones más explícitas a las cosas que escribimos en la app de mensajería. Además, podrá darle un toque muy divertido al chat, y simplificar en algunos casos nuestras reacciones a los mensajes. Lo bueno de este método es que mientras que las repuestas a mensajes son privadas, las reacciones para tener sentido deben ser públicas. Por lo que cualquier persona podrá ver nuestra reacción a un mensaje dentro de la aplicación. Una interesante función para la app de mensajería más popular del planeta.