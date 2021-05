WhatsApp no limitará la actividad de tu cuenta aunque no aceptes sus nuevas condiciones

Sin duda todo lo concerniente a las condiciones de uso de WhatsApp y sus términos de privacidad podría dar para todo un culebrón o guión de una serie con grandes giros. Desde que hace meses WhatsApp anunciara las nuevas condiciones la situación ha sido un tanto difícil para la app de mensajería. En este tiempo ha visto como muchos usuarios se han ido a otros competidores, como Telegram o Signal, y que poco a poco se ha ido erosionando la reputación de la app, no siempre con razón.

Sea como fuere el primer plazo límite para aceptar estas condiciones concluyó el 8 de febrero, y este se pospuso hasta el 15 de mayo, fecha inminente en la que ahora sí habrá que aceptar estas condiciones. Hasta hace poco teníamos entendido que algunas funciones de la app dejarían de estar disponibles para quien no las firmaran, pero nada más lejos de la realidad. Ya que WhatsApp asegura ahora que no habrá “represalias” para los que no acepten estas condiciones.

Todo seguirá igual

A pesar de todas las informaciones aparecidas estos meses alrededor de qué pasaría en el caso de no aceptarse las condiciones, WhatsApp finalmente ha decidido que no habrá ningún tipo de penalización en el uso de la aplicación a los usuarios que no hayan aceptado las condiciones el próximo 15 de mayo.

El icono de WhatsApp | WhatsApp

Hemos contactado directamente con WhatsApp, y nos han confirmado que no habrá restricciones para estas cuentas. De hecho se han remitido a un comunicado de un portavoz de la empresa que dice lo siguiente.

"Hemos pasado los últimos meses proporcionando más información sobre nuestra actualización a usuarios de todo el mundo. En ese tiempo, la mayoría de las personas que la han recibido han aceptado la actualización y WhatsApp sigue creciendo. Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, sus cuentas no serán eliminadas o perderán funcionalidades el 15 de mayo. Seguiremos proporcionando recordatorios a esos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas."

Lo que quiere decir que si el 15 de mayo no has aceptado esas condiciones, todo seguirá igual, salvo que seguirán recordándote que lo mejor para todos es que las aceptes. Algo que se confirma en la página de preguntas y respuestas de la app de mensajería, donde podemos comprobar claramente que no habrá ningún tipo de medida contra los usuarios que no acepten las nuevas condiciones, así podemos leer que lo que sucederá cuando se cumpla el plazo de entrada en vigor de las condiciones será lo siguiente:

“No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización”

Por tanto si no has aceptado las condiciones aún y no tienes intención de hacerlo, no debes temer nada, ya que no habrá cambios en tu cuenta. Es lógico que WhatsApp tome esta decisión, más cuando parece que la mayoría de sus usuarios ya han aceptado estas condiciones previamente. Sería exponerse a un riesgo innecesario en su reputación como empresa.