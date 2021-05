WhatsApp: quedan menos de diez días para aprobar sus condiciones, ¿qué pasará si no lo haces?

Desde hace meses venimos hablando de las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp, y desde luego la polémica alrededor de ellas no se ha reducido precisamente. Desde que a comienzos de año WhatsApp nos diera un plazo inicial hasta el 8 de febrero para aceptar sus nuevas condiciones de privacidad, la app de Facebook se ha encontrado ante muchas dificultades para poder comunicar debidamente todos los detalles de estas nuevas condiciones. La empresa dio un nuevo plazo para aceptarlas, que acabará en menos de dos semanas, y que puede acarrear importantes consecuencias para nuestra cuenta si no las aprobamos.

¿Qué pasa si no acepto estas condiciones?

Seguramente estos días hayáis visto unas nuevas pantallas dentro de la aplicación con las que WhatsApp busca concienciarnos acerca de la importancia de aprobar las nuevas condiciones de uso y privacidad de la app. En ellos nos recuerdan todo lo que mejorará aceptando estas, y que no hay por qué temer ningún tipo de recolección de datos fuera de lo normal. La fecha límite para aprobarlas es el próximo 15 de mayo, y sabemos desde hace tiempo que si no aprobamos estas condiciones vamos a tener problemas con la cuenta. Y no por una venganza o de la app contra los usuarios que no quieran aprobar las condiciones, sino que sin la aprobación no será posible utilizar la app por completo.

Seguridad en WhatsApp | WhatsApp

Si no aceptamos las condiciones el próximo 15 de mayo, automáticamente apreciaremos algunos cambios en el funcionamiento de WhatsApp que podrían dejar inservible nuestra cuenta. Las consecuencias directas serán que dejaremos de ver las notificaciones de nuevos mensajes recibidos. Tampoco recibiremos llamadas de otros contactos que tengamos en WhatsApp. Y lo más importante, no vamos a poder leer ni enviar mensajes desde nuestra cuenta. A pesar de ello la cuenta seguirá activa, aunque como habéis podido comprobar con una actividad muy limitada.

¿Qué aceptamos con las nuevas condiciones?

Sin duda el principal escollo con el que se ha encontrado WhatsApp a la hora de conseguir el consentimiento de los usuarios a las nuevas condiciones es el relacionado con los datos. WhatsApp básicamente quiere que le demos permiso para poder utilizar nuestros datos, los recolectados por Facebook de nuestra actividad en WhatsApp, con terceras empresas. Este es el aspecto que más preocupa no solo a los usuarios, sino también a los mandatarios de muchos países que no ven con buenos ojos esta recopilación de datos. Pero los ciudadanos europeos debemos tener en cuenta que la legislación de la Unión Europea deja sin efecto este punto de las nuevas condiciones, por lo que no nos debe afectar.

WhatsApp asegura que la mayoría de aspectos de la app de mensajería no van a cambiar, que la seguridad de los chats, con la encriptación a la cabeza, no va a cambiar. Que podremos elegir si queremos compartir nuestro teléfono con una tercera empresa, e incluso que podremos bloquearla cuando creamos conveniente. Y por último, que con estas condiciones no va a cambiar la relación de nuestros datos con Facebook, la empresa propietaria de WhatsApp, y no se va ampliar la capacidad para compartirlos entre ambas.