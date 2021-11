WhatsApp: ya no habrá limitación de tiempo al borrar mensajes para todos

Hay muchas características populares dentro de WhatsApp, pero no cabe duda de que una de las más utilizadas es la que nos permite borrar de manera total un mensaje no solo para nosotros, sino para el resto de personas que están dentro de un chat, de tal manera que nadie pueda volver a leer ese mensaje, incluso si estos ya lo hubieran leído. Actualmente hay un límite de tiempo para que estos mensajes puedan borrarse, no puede hacerse en cualquier momento. Algo que va a cambiar dentro de muy poco si tenemos en cuenta lo que se acaba de filtrar sobre la aplicación.

Borrados ilimitados

Eso es lo que entendemos con la última información que nos ha desvelado WaBetaInfo, el medio especializado en las novedades de la app de mensajería, que ha vuelto a detectar en la versión beta de la app una nueva manera de poder borrar los mensajes que hemos recibido, aunque haya pasado más tiempo. Al estrenarse esta función solo podíamos borrar un mensaje pasados 8 minutos desde su envío, algo que después se aumentó hasta 1 hora, 8 minutos y 16 segundos después. Ese es el límite actual para borrar un mensaje para todos, para que todos los integrantes del chat dejen de ver ese mensaje en el chat.

Pues bien, según se ha podido comprobar, la versión 2.21.23.1 de la beta de WhatsApp ya permite borrar un mensaje para todos los integrantes del chat, aunque hayan pasado ya más de tres meses, como se puede comprobar en la captura compartida por este medio. Pero no es ese el límite, sino que ha sido la prueba que demuestra que se van a poder borrar los mensajes sin límite de tiempo después de que estos hayan sido enviados. Por tanto, ya no existirá esa limitación, y si entendemos que un mensaje ya no debería estar visible en el chat, lo podremos borrar y que nadie más pueda verlo desde entonces.

Como es habitual, es una funcionalidad que permanece oculta en la aplicación a la espera de que WhatsApp decida qué hacer con ella. Lo que no se sabe es si esta función tendrá carácter retroactivo o no, si los mensajes enviados anteriormente a la activación de esta función se podrán borrar, o si por el contrario solo se podrán borrar para todos aquellos mensajes que se hayan enviado después de que haya entrado en vigor esta nueva “norma” a la hora de borrar los mensajes para todos. Esta es una de las funciones más útiles de la aplicación, porque nos permite hacer desaparecer un mensaje de un chat, y hacer, así como si nunca hubiera existido.

Lo malo es que por mucho que podamos borrar los mensajes meses después, siempre será posible que otras personas hagan una captura de imagen del chat y conserven para siempre ese mensaje, aunque no se encuentre en el chat. Veremos cuándo se implementa finalmente esta nueva funcionalidad que sin duda va a ser muy bienvenida por muchos usuarios de la aplicación.