WhatsApp: las fotos y vídeos que se visualizan una vez llegan a todos

Os hemos hablado en los últimos meses sobre esta interesante función de WhatsApp. Y es que con ella podemos enviar mensajes que solo se pueden ver una vez, en este caso con contenidos multimedia como son las imágenes y los vídeos. Después de semanas en fase beta, a la que solo podían llegar algunos usuarios, la realidad es que por fin esta función llega a todos. Ahora WhatsApp ha anunciado oficialmente que la app de mensajería lleva a cualquier usuario esta interesante funcionalidad. Y es que va a dar mucho que hablar en los próximos meses.

Ya puedes enviar estos mensajes

WhatsApp ha denominado a esta función con un nombre más corporativo, llamándolo “Visualización única” para fotos y vídeos. Con ella llega la posibilidad de enviar un mensaje con una foto o un vídeo que se borrará una vez que el receptor de este mensaje lo vea. Este nuevo contenido se diferencia de los habituales con un icono de un círculo en el que dentro encontramos un número uno. Si vemos este icono al recibir un mensaje, debemos ser conscientes de que se el contenido se va a borrar una vez que lo hayamos visto. Por lo tanto no será posible volver a verlo de nuevo una vez que salgamos de esa imagen o vídeo en el grupo.

Los usos de estos mensajes pueden ser variados, pero en un principio han sido diseñados para aumentar la seguridad de estos. Ponen el ejemplo de una contraseña Wifi, o la numeración de una tarjeta que enviemos a una persona de confianza. Pues con esta función conseguimos que la imagen se pueda ver solo una vez, y que luego no quede rastro de ella cuando ya se haya utilizado. Lógicamente otros muchos usuarios le darán un uso diferente, seguramente enviando fotos o vídeos que puedan ser un tanto inadecuados, según para qué personas, y que por tanto es mejor que desaparezcan una vez que se hayan visualizado.

Lógicamente habrá personas que intenten conservar esas imágenes o fotos a toda costa, a pesar de que se puedan visualizar una sola vez. Y es algo posible, ya que de momento no está prohibido hacer capturas de pantalla en la app de mensajería, otra cosa es que sea una acción moralmente reprobable, pero la realidad es que una captura de pantalla permite guardar la imagen permanentemente, aunque no un vídeo, algo que es mucho más difícil. Sea como fuere la realidad es que WhatsApp ha introducido en la app una importante novedad, que va a cambiar la manera de comunicarse con nuestros contactos cuando se trate de información que consideremos sensible.

Y es que son muchos los documentos que mandamos alegremente por WhatsApp a otras personas, y que deberían estar más protegidos. Ya que esas imágenes, por ejemplo con una contraseña de Wifi o cualquier otra información sensible, una vez son visualizadas, se añaden a la galería local del teléfono del receptor, lo que sin duda puede disparar el riesgo de que esos contenidos lleguen a las manos menos adecuadas.