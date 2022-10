Reenviar imágenes en WhatsApp será más seguro y privado que nunca desde el PC

La app de mensajería de Meta ha sufrido esta mañana su enésima caída general. Y esto ha conseguido que miles de personas hayan entrado en pánico alrededor del planeta al ver que no podían comunicarse como lo hacen tradicionalmente con otras personas. Pero más allá de estas caídas, WhatsApp sigue trabajando en nuevas funcionalidades, como la que hemos conocido ahora para la versión de escritorio de la app, como por ejemplo la de Windows. Con ella será más seguro aún el reenvío de imágenes.

Podrás desenfocar partes sensibles

Hace unos meses conocimos que una de las principales alternativas a WhatsApp, Signal, contaba ya con una funcionalidad que desenfocaba de manera automática todos o algunos de los rostros que aparecen en una imagen. De esta manera podemos enviar por ejemplo una foto a otras personas con las que no tenemos tanta confianza, y ante las que queremos preservar la privacidad de los menores. Ahora algo similar va a llegar a la versión beta de la app de WhatsApp para Windows, tal y como lo ha desvelado WaBetaInfo, la web especializada en las características en desarrollo de la app de mensajería.

En la imagen podemos ver que dentro del nuevo editor de imágenes hay un nuevo icono que nos permite acceder al desenfoque de la imagen, de manera parcial o total. Como se puede observar, podremos seleccionar una zona de la imagen para poder desenfocarla, y también podremos seleccionar la intensidad de este desenfoque para que se adapte a la imagen y nuestras propias necesidades. Incluso hay un botón para elegir el tipo de desenfoque, que básicamente desenfoca los pixels con un patrón diferente. Por tanto antes de enviar la imagen, podemos por ejemplo desenfocar el rostro de una persona, una matrícula, o un cartel determinado en una foto.

Así será más sencillo el reenvío de las imágenes y sobre todo más privado, al poder ocultar una información que en un momento dado podría ser sensible, no solo para nosotros, sino también para las personas u objetos que aparecen en la imagen. Esta funcionalidad está apareciendo en la versión beta de la app en su versión para PC, de escritorio, concretamente la 2.2241.2. Y lo mejor de todo es que no se trata de una funcionalidad oculta, sino que ya está a disposición de algunos de estos usuarios, por lo que con un poco de suerte ya podrías utilizarla si tienes esta versión instalada en tu PC.

Así que de esta forma la versión de escritorio ya se está adelantando a la móvil, donde de momento no parece estar disponible a corto plazo. Sin duda una funcionalidad que mejora mucho la app de mensajería, y que acerca un poquito más a WhatsApp a aplicaciones como Signal, aunque en este caso no de manera automatizada como esta otra. Es cuestión de semanas que esta función llegue a todos los usuarios de la app de mensajería, no solo en el PC, sino también en el móvil, siempre y cuando no nos veamos envueltos en más caídas, que lamentablemente son cada vez más habituales en la app de Meta.

