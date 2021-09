WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles antes de acabar el año

Como ocurre con tantas cosas, la obsolescencia de los dispositivos es menos de la que nos gustaría, y aunque muchos querríamos seguir utilizando nuestros móviles como el primer día, la realidad es que pasados unos años se hace imposible, tanto por la reducción de rendimiento de estos, como de las limitaciones que le añaden los propios fabricantes al perder funcionalidades y actualizaciones de sistema. Para rematar, los desarrolladores de software tampoco extienden de por vida el soporte de este, por lo que también es caduco. Algo que también pasa con la app más popular del planeta, WhatsApp, que una vez más actualiza su soporte, y anuncia qué móviles dejarán de ser compatibles en los próximos meses.

Afectará a móviles Android y también con iOS

Ahora hemos conocido cómo la página de soporte de WhatsApp ha cambiado de nuevo para actualizar la información sobre los dispositivos que no serán compatibles próximamente. Y ahora tenemos nuevos dispositivos que dejarán de ser compatibles con la app, o al menos dejarán de tener soporte, dentro de muy poco. Estamos hablando de teléfonos tanto Android como iOS que dejarán de poder utilizar la app de mensajería desde el próximo 1 de noviembre. Los móviles que ya no serán compatibles en esa fecha serán aquellos que no cuenten con un sistema operativo Android 4.0.4 o posterior, o iOS 9 o posterior.

Los dispositivos que ya no serán compatibles | WhatsApp

Por tanto, serán bastantes los móviles que dejen de funcionar en este caso, como por ejemplo el iPhone 4s, un terminal que ya no recibirá iOS 9, por lo que todos los modelos anteriores a este, y este mismo incluido, no serán compatibles con WhatsApp desde el 1 de noviembre. Si tu iPhone no puede actualizarse a iOS 10, entonces no será compatible ya con WhatsApp. Ahora bien, en el caso de los móviles Android no se puede especificar tanto en los modelos que dejan de funcionar, ya que puede haber cientos de ellos que no cumplan los requisitos. En este caso hablamos de todos aquellos que cuenta con Android 4.0.4 o anterior. Se trata de una versión del sistema operativo denominada Ice Cream Sandwich, que llegó al mercado allá por el año 2011, por lo que sin duda hablamos de móviles que, en su gran mayoría, por no decir su totalidad, estarán ya jubilados.

Lo mismo ocurre en el caso de los iPhone, que en su mayoría también estarán ya en desuso. Por tanto, no es algo que nos debiera afectar demasiado, teniendo en cuenta el tipo de móviles que se verán afectados en su momento. La gran mayoría de ellos, sobre todo los Android, estarán todavía activos en algunos países desarrollados, donde los móviles tienen un uso más básico. Pero, en cualquier caso, seguir utilizando WhatsApp hoy en día en un terminal de esta antigüedad debería ser admirable, y un auténtico ejercicio de paciencia. Por eso es normal que se pierda este soporte, ya que se trata de móviles que no tiene ya recorrido en el mercado. Así que si tienes uno de estos móviles tienes un problema con WhatsApp, y sobre todo la necesidad de cambiar de terminal.