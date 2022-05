WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone, ¿sabes cuándo?

Que las apps no son compatibles con nuestros móviles eternamente es algo que sabemos ya desde hace muchos años. Y que tras un tiempo prudencial deja de haber soporte, y por tanto pueden aparecer problemas de seguridad y compatibilidad. Pues bien, WhatsApp como cualquier otra app puede sufrir estos problemas, y dejar de funcionar o ya no ser compatible con algunos móviles. Es el caso de la app con ciertos iPhone, que ya no serán compatibles, o mejor dicho, ya no tendrán soporte para seguir funcionando correctamente. Eso es lo que hemos conocido precisamente ahora. Y es que ciertas versiones de iOS dejarán de ser compatibles.

Estos iPhone dejarán de ser compatibles

Es lo que hemos conocido gracias a WaBetaInfo, la web especializada en la app de Meta, y que suele anticiparse a las novedades y actualizaciones mediante sus versiones beta. En esta ocasión se trata de la versión para iOS, que lógicamente es la que utilizan los móviles de Apple. Ahora sabemos cuáles serán los siguientes iPhone que dejarán de ser compatibles, y que dependerán directamente de la versión de iOS que tengan para seguir funcionando de la misma manera. Ahora con estas informaciones conocemos que varias versiones de iOS dejarán de ser compatibles con WhatsApp dentro de muy poco.

Concretamente hablamos de iOS 10 e iOS 11, esto quiere decir que todos los móviles que ya no tengan compatibilidad con iOS 12 no funcionarán con WhatsApp dentro de unos meses. Es algo que hemos conocido gracias a una captura de pantalla compartida por WaBetaInfo, que nos ha mostrado que la app no será compatible con IOS esas versiones a partir del próximo 24 de octubre de 2022. Por tanto, en apenas cinco meses no será posible utilizar la app de mensajería en estos móviles, al menos si nos atenemos a lo que pone en estos mensajes de advertencia de la app.

También en el centro de soporte de WhatsApp se puede leer que después del 24 de octubre los móviles con iOS 10 o iOS 11 dejarán de ser compatibles con la app, y por tanto ya no podrán usar la app. Concretamente si nos fijamos en la versión del sistema operativo, serán los iPhone 5 y iPhone 5C los que dejarán de funcionar con WhatsApp, y por supuesto todos los modelos anteriores. Lógicamente esto es algo que afectará a un número limitado de usuarios, porque la verdad no creemos que sean muchos los que todavía usan un iPhone 5 para escribir en WhatsApp. Recordemos que los iPhone 5 se lanzaron hace casi diez años. De hecho, cuando sea efectiva esta restricción, se habrán cumplido esos diez años desde su presentación inicial.

Es normal que cada año una serie de teléfonos, ya no solo con iOS, sino también con Android, dejen de ser compatibles con WhatsApp, y viceversa. Esto es algo lógico, y no actualizar es algo que puede afectar a muchos aspectos del uso de estos dispositivos, pero sobre todo a la seguridad de nuestros mensajes usando la aplicación.