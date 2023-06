WhatsApp va a corregir por fin el fallo más grande que tiene su nueva interfaz

Hace unas semanas WhatsApp estrenaba una nueva e interesante interfaz. Esta se basaba sobre todo en la adición de cuatro nuevos botones en la parte inferior de la pantalla, donde se aglutinan los chats, las llamadas, las comunidades y los estados. Pero hay un fallo importante en este diseño, ya que con él no se ha extendido una funcionalidad que estaba ya integrada en la app desde hace muchos años. Y es que un gesto tan sencillo como el de deslizar nos permitía cambiar de una sección a otra fácilmente. Algo que ahora mismo no se puede hacer con este nuevo diseño. Aunque afortunadamente es algo que va a cambiar pronto.

El gesto estará de vuelta

Eso es al menos lo que nos ha mostrado WaBetaInfo, el medio que está más cerca de todas estas novedades de la app de Meta. Y es que en su nueva publicación podemos ver una animación donde se muestra precisamente lo que estamos diciendo. Que será posible moverse entre una sección y otra gracias al gesto de deslizar de un lado a otro. En esa animación vemos precisamente esto, ya que el punto representa la posición del dedo sobre la pantalla.

Y como se puede ver, deslizando desde la parte inferior se puede mover fácilmente de una sección a otra de la aplicación. Y es que parece que el gesto volverá por aclamación popular, ya que no ha sentado nada bien a los usuarios de la aplicación este cambio, que la verdad prácticamente nadie entendía. Y es que son millones de usuarios los que están acostumbrados a moverse entre secciones con este sencillo gesto, y ahora no entienden por qué hay que ir pulsando uno a uno cada icono de la sección a la que quieren ir.

Los cambios en la interfaz durante estos últimos meses han sido realmente importantes, y es evidente que ha ganado en aspecto, pero esto no ha venido acompañado de una buena usabilidad, que es lo que reclaman los usuarios a la app de Meta. La versión que cuenta con esta función es la beta 2.23.13.9, y está ya disponible para algunos usuarios de esta beta, que sí que la tienen activa. Curiosamente nosotros tenemos instalada la misma versión, pero no tenemos esta posibilidad. Cabe la posibilidad de que sea sencillamente porque tenemos un teléfono plegable, y por tanto el aspecto no sea el común y utilice una versión de la interfaz más similar a la de una tableta.

Sin duda un cambio que muchos esperaban como agua de mayo, y que finalmente Meta está brindando a los usuarios. Es verdad que a nivel de diseño la app ha mejorado mucho en los últimos meses, sobre todo en dispositivos con pantallas grandes, como los propios móviles plegables o las tabletas, donde hemos visto que ahora la interfaz partida da mucho más juego y nos permite ver más mensajes y contestarlos sin perder de vista la bandeja de entrada. Ahora lo que más esperan los usuarios de la app es el nuevo modo multidispositivo, que ahora sí, permite conectar la misma cuenta en distintos móviles, algo que también pasará al revés. Tendremos móviles con varias cuentas de WhatsApp configuradas.