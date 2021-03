WhatsApp deja de ser compatible con multitud de iPhones, ¿afecta al tuyo?

La aplicación de mensajería sin duda es la más popular del planeta, y la que usan cientos de millones de personas a diario. Esta nos ofrece la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con los nuestros independientemente del dispositivo que tengamos. Tan solo debemos superar unos mínimos requisitos para que la aplicación funcione en nuestro teléfono. Pero a veces esos requisitos pueden suponer un escollo importante, hasta el punto de imposibilitar el uso de la app de mensajería en el teléfono. Eso es algo que puede pasarle ahora a muchos usuarios de iPhone, que van a ver cómo su modelo ya no es compatible con la app de mensajería.

Nuevos requisitos para utilizar WhatsApp en iOS

El sistema operativo de Apple tiene su propia versión de WhatsApp, y esta se actualiza de manera diferente a como lo hace por ejemplo la versión de Android. En este caso ha llegado una nueva versión a la App Store, la 2.21.50, que además de ciertas novedades en su funcionamiento, reduce el número de dispositivos compatibles con ella. Concretamente solo podrán actualizar a esta nueva versión aquellos usuarios que tengan un iPhone con iOS 10 o una versión del sistema posterior instalada. De tal manera que si tu móvil permanece con esta versión del sistema no podrán actualizar la aplicación.

Por tanto todos aquellos usuarios que utilicen un iPhone 4s o anterior, un modelo más veterano, no podrán actualizar más la aplicación de mensajería, y por tanto poco a poco van a ir dejando de tener soporte para ella y obteniendo las últimas novedades que vayan llegando a la app de mensajería. Lógicamente aquellos usuarios que cuenten con un iPhone 5s o 6s, los que cuentan con los sistemas aún compatibles más veteranos, podrán seguir ejecutando la app, aunque serán los siguientes en perder la compatibilidad con ella, por la misma razón.

El problema es que no podemos actualizar iOS a una versión más moderna si nuestro teléfono no es compatible con ella, por lo que si cuentas con un iPhone antiguo que ya no es compatible con la app, no vas a poder hacer nada para remediarlo. Para comprobar la versión de tu iOS debes hacer lo siguiente en el iPhone:

Entra en “Configuración”

Pulsa sobre “General”

Selecciona “Actualización de software”

En el caso de persistir en el uso de WhatsApp en un iPhone no te quedará más remedio que hacerte con un modelo más moderno, aunque sea de segunda mano. Es lógico que con el paso del tiempo las aplicaciones se vayan actualizando y eliminando la compatibilidad de los dispositivos más antiguos. En este caso hablamos de móviles que este año cumplirían siete años en el mercado, tiempo más que suficiente para haber dado por amortizado el iPhone.

Aunque lógicamente es algo que puede venirle mal a muchos usuarios. Sea como fuere, si te encuentras con problemas para acceder a WhatsApp con tu iPhone a partir de ahora, es posible que ya no sea un modelo compatible. Y si tienes un iPhone casi igual de veterano que estos, lo mejor es que vayas buscando alternativas, porque en un año también perderás la compatibilidad.