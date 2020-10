WhatsApp: una buena razón para utilizar en tu PC la versión de escritorio en lugar de web

La aplicación de mensajería la podemos utilizar indistintamente tanto en nuestro móvil como en el navegador web o como una aplicación de nuestro PC o Mac. La diferencia entre las versiones de móvil y estas últimas son claras, pero entre la web y la de escritorio prácticamente no hay diferencias. Una de ellas se utiliza desde una pestaña del navegador, y la otra desde una aplicación independiente que se ejecuta en una ventana emergente fuera del navegador web. Pero hay una función en la versión de escritorio que puede facilitarnos el uso diario de la app de mensajería.

Inicia automáticamente WhatsApp

Sin duda es la función que más nos convence de la versión de escritorio, siendo lógicamente la única que no podemos encontrar en la versión web. Se trata de la posibilidad de que WhatsApp se inicie automáticamente cuando iniciamos sesión en nuestro ordenador de sobremesa o portátil. Por tanto, cuando te identifiques en Windows, sin hacer nada automáticamente se iniciará WhatsApp y aparecerán nuestros chats, siempre y cuando mantengamos abierta la sesión en la app de mensajería, que se mantiene abierta por defecto salvo que la cerremos en la propia app móvil.

Pues bien, para poder activar esta funcionalidad debemos hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes de la aplicación de WhatsApp en tu ordenador

Pulsa sobre “Configuración”

Selecciona “Ajustes de escritorio”

Activa “Abrir WhatsApp al iniciar sesión”

De esta manera a partir de ahora cuando inicies el sistema operativo del teléfono verás que se inicia solo WhatsApp, apareciendo la app directamente en el escritorio en la sala de todas las conversaciones que tenemos activas. Esto es algo muy útil, y por lo que ya merecería la pena quedarse con esta versión de escritorio en lugar de la web. Porque normalmente cuando utilizamos esta última es bastante usual que se nos olvide abrir la app de mensajería. Algo que hacemos cuando quizás es demasiado tarde y hemos omitido mensajes importantes que solo se han mostrado en el teléfono.

El ajuste al que nos referimos | Tecnoxplora

Por tanto, si no quieres estar pendiente de abrir WhatsApp cada vez que inicias sesión en tu ordenador, lo mejor instalarse la versión de escritorio y activar esta función para que la app se ejecute automáticamente. Lógicamente con Chrome podrías hacer algún tipo de rutina para que se abra automáticamente el navegador y lo haga además en la app de WhatsApp Web, pero no es lo más común. Más sencilla es esta función nativa de la versión de escritorio que por razones obvias no se encuentra disponible en la versión web de la aplicación.

Unas versiones de WhatsApp Web y WhatsApp de escritorio que salvo por esta función son idénticas. Y que por tanto es de esperar que reciban las nuevas llamadas y videollamadas a la vez cuando se estrene esta funcionalidad, que hoy hemos conocido que está más cerca que nunca, y de la que hemos tenido información gráfica sobre cómo es su interfaz. De momento, activa esta función, y verás cómo utilizas más la app de mensajería en tu ordenador.